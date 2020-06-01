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新北女筍王大讚綠竹筍品質優 每台斤最高上看200元
榮獲2019的新北女筍王的三峽筍農吳鑲庭表示，前一陣子的乾旱讓綠竹筍產期較早的南部地區產量銳減，讓人擔心北部是否也會受到影響，所幸最近的一波梅雨真的是及時雨，讓北部的綠竹筍陸續生長，因此整體產量穩定、品質良好，目前每台斤零售價約在150至180元，上筍甚至要200元以上。
新北綠竹筍在新北市政府與各區農會的輔導下，生產面積高達2328公頃，為全國最大產區，年產量約有1萬2757公噸，年產值近17億元，主要產區為五股、三峽及八里，6至9月為主要產季。
2019年榮獲新北女筍王的三峽筍農吳鑲庭表示，因之前乾旱緣故，讓南部地區的綠竹筍產量銳減，不免讓人擔心北部是否受到影響。
但最近一波梅雨讓北部綠竹筍陸續生長，整體產量穩定、品質良好，目前每台斤零售價約為150至180元，上筍甚至要價200元以上。
新北市農業局長李玟表示，新北綠竹筍在北部縣市評鑑比賽中皆名列前茅，且幾乎不用不使用農藥、化肥，境內已有有24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷、有機驗證，品質深受各界肯定。
農業局表示，民眾若想吃「低熱量、低膽固醇、高纖維」的綠竹筍，目前八里及五股區農會營運的2晨間直銷中心已開市，三峽五寮商圈大街正午也有綠竹筍交易市集，其他產區農會也輔導筍農自產自銷。
另外，儘管新冠肺炎逐漸趨緩，但民眾也可至線上平台如各產區農會、農場、新果菜、奧丁丁市集、真情食品館等，皆有設置「新北綠竹筍e易購」專區（https://reurl.cc/R48z2g）。
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