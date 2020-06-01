新北女筍王大讚綠竹筍品質優 每台斤最高上看200元

榮獲2019的新北女筍王的三峽筍農吳鑲庭表示，前一陣子的乾旱讓綠竹筍產期較早的南部地區產量銳減，讓人擔心北部是否也會受到影響，所幸最近的一波梅雨真的是及時雨，讓北部的綠竹筍陸續生長，因此整體產量穩定、品質良好，目前每台斤零售價約在150至180元，上筍甚至要200元以上。

新北綠竹筍在新北市政府與各區農會的輔導下，生產面積高達2328公頃，為全國最大產區，年產量約有1萬2757公噸，年產值近17億元，主要產區為五股、三峽及八里，6至9月為主要產季。

2019年榮獲新北女筍王的三峽筍農吳鑲庭表示，因之前乾旱緣故，讓南部地區的綠竹筍產量銳減，不免讓人擔心北部是否受到影響。

但最近一波梅雨讓北部綠竹筍陸續生長，整體產量穩定、品質良好，目前每台斤零售價約為150至180元，上筍甚至要價200元以上。

新北市農業局長李玟表示，新北綠竹筍在北部縣市評鑑比賽中皆名列前茅，且幾乎不用不使用農藥、化肥，境內已有有24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷、有機驗證，品質深受各界肯定。

農業局表示，民眾若想吃「低熱量、低膽固醇、高纖維」的綠竹筍，目前八里及五股區農會營運的2晨間直銷中心已開市，三峽五寮商圈大街正午也有綠竹筍交易市集，其他產區農會也輔導筍農自產自銷。