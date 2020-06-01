結束快樂愛心會 捐百萬復康巴士給新北

新北快樂愛心會創始人白霞今帶領平均75歲的媽媽們，到新北市市府捐贈1輛復康巴士，白霞說，她和志工幹部年歲都大了，決定將會務結束，把剩餘90萬元愛心款項再加上大家募捐，購買百萬元復康巴士捐給新北市府，持續服務大眾。

快樂愛心會已有38年歷史，每年服務90到100名個案，每案急難救助金5000元，一年約需50萬元，個案來源大多是社會局各社福中心提供，如今結束會務後捐出「快樂號」復康巴士，成為新北市第556輛復康巴士。

81歲的白霞出生淡水，父母務農、家境貧困再加上家庭人口眾多，5歲就被送往鄰村當養女，她小學三年級時生母重病趕回探視，因沒錢就醫生母就離世，因此就立志有天要幫助窮苦人。

白霞說，長大組成家庭後生活稍微安頓，在1982年和志同道合的媽媽友人們成立「快樂愛心會」，每月500元向外募集，再匯集送錢給需要幫助的個案，雖然曾被說過「自己都欠人幫了」，但持續招募會員，最多高達400人。

白霞說，曾有會員問她，遇到個案脖子因疾病有洞「會不會害怕」，但心中只有幫忙個案趕快好起來、減輕痛苦，只有不捨不覺得害怕。過去遇到較特殊個案，幾位幹部也都會另外自掏腰包幫忙。

新北副市長謝政達代表受贈，謝政達說，市府會善用快樂號，未來會讓大家在馬路上，持續看到快樂愛心會服務大眾。