康寧街公有地活化 板橋林家花園石板磚打造休憩步道

新北市工務局現進行康寧街751巷至連峰街車道拓寬工程，以銜接未來國道1號汐止交流道增設南下入口匝道，其中陸地段A0K+000~075將進行公有土地活化再利用，將既有髒亂土地打變成景觀平台廣場休憩空間，並將利用板橋林家花園卸除的石板磚，打造涼亭造型座椅及石板磚步道。

位於康寧街、日月光社區對面的陸地段A0K+000~075公有地，先前長期遭到居民占用，包含福德段及金龍段，總面積達約233坪。

新北市工務局此次在康寧街751巷至連峰街拓寬工程中也一併回收進行活化，規畫打造景觀平台、廣場休憩空間、造型座椅、綠地植栽及機車待轉區，工程也同拓寬工程預計於8月26日完成。

工務局養工處橋隧科長黃裕智表示，新設的廣場休憩空間其造型座椅及石板磚步道，將利用板橋林家花園卸除的石板磚來施作，讓民眾前來散步時也能感受歷史氣息。

板橋林家花園為板橋林本源家族所興建，模仿蘇州留園設計，是目前台灣僅存最完整的園林建築。該座建築可追溯至清朝1847年。而花園中這一批別具古意的石板磚，讓民眾頗有踏徑尋古及見證歷史的感覺。

石板磚的歷史是否溯自清朝，工務局說，年代不可考，林家捐出花園後，政府曾在1986年進行第一次修復，之後在1997年至2001年又進行第二次整修，整修後配合花園重新開放，但清朝時期早有使用石板當道路。

目前板橋林家花園正進行人行道改善工程， 園中有近3000多塊別具古意的石板磚，將移到汐止區汐萬路、康寧路及中和區光環路，作為人行道、公園等周邊相關工程使用。

另外，新北市議員張錦豪在視察工程時也向新北市長侯友宜建議，基隆河沿岸自行車道左岸已能從台北市南港一路往北延汐止接基隆，但右岸部分因地形落差等因素未能整體串連。

張錦豪表示，此次康寧街751巷至連峰街拓寬孤城位於基隆河右岸，因此規畫初期一再協調工務局及新北市水利局高管處將自行車道納入規畫。

右岸從福德一路防汛道路沿著長堤、生活大國等大型社區，經金龍抽水站銜接康寧街751巷拓寬工程，到樟江大橋後，因往北地形落差過大，須透過樟江大橋懸掛車道來連接左岸。

養工處長馮兆麟表示，從金龍抽水站至福德一路口處，因福德一路道路較為狹窄，且有約長300公尺部分路段地形陡峭，更有許多大車呼嘯而過，對自行車騎士來說，騎自行車時會非常吃力且危險。

基隆河右岸自行車步道的設置是在堤內或堤外，目前已和負責施作自行車步道的水利局高管處進行協調。