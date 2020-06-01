快訊

勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人

康寧街公有地活化 板橋林家花園石板磚打造休憩步道

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
汐止區康寧街拓寬道路將一併收回公有地並新設廣場休憩空間。圖／新北市工務局提供
汐止區康寧街拓寬道路將一併收回公有地並新設廣場休憩空間。圖／新北市工務局提供

新北市工務局現進行康寧街751巷至連峰街車道拓寬工程，以銜接未來國道1號汐止交流道增設南下入口匝道，其中陸地段A0K+000~075將進行公有土地活化再利用，將既有髒亂土地打變成景觀平台廣場休憩空間，並將利用板橋林家花園卸除的石板磚，打造涼亭造型座椅及石板磚步道。

位於康寧街、日月光社區對面的陸地段A0K+000~075公有地，先前長期遭到居民占用，包含福德段及金龍段，總面積達約233坪。

新北市工務局此次在康寧街751巷至連峰街拓寬工程中也一併回收進行活化，規畫打造景觀平台、廣場休憩空間、造型座椅、綠地植栽及機車待轉區，工程也同拓寬工程預計於8月26日完成。

工務局養工處橋隧科長黃裕智表示，新設的廣場休憩空間其造型座椅及石板磚步道，將利用板橋林家花園卸除的石板磚來施作，讓民眾前來散步時也能感受歷史氣息。

板橋林家花園為板橋林本源家族所興建，模仿蘇州留園設計，是目前台灣僅存最完整的園林建築。該座建築可追溯至清朝1847年。而花園中這一批別具古意的石板磚，讓民眾頗有踏徑尋古及見證歷史的感覺。

石板磚的歷史是否溯自清朝，工務局說，年代不可考，林家捐出花園後，政府曾在1986年進行第一次修復，之後在1997年至2001年又進行第二次整修，整修後配合花園重新開放，但清朝時期早有使用石板當道路。

目前板橋林家花園正進行人行道改善工程， 園中有近3000多塊別具古意的石板磚，將移到汐止區汐萬路、康寧路及中和區光環路，作為人行道、公園等周邊相關工程使用。

另外，新北市議員張錦豪在視察工程時也向新北市長侯友宜建議，基隆河沿岸自行車道左岸已能從台北市南港一路往北延汐止接基隆，但右岸部分因地形落差等因素未能整體串連。

張錦豪表示，此次康寧街751巷至連峰街拓寬孤城位於基隆河右岸，因此規畫初期一再協調工務局及新北市水利局高管處將自行車道納入規畫。

右岸從福德一路防汛道路沿著長堤、生活大國等大型社區，經金龍抽水站銜接康寧街751巷拓寬工程，到樟江大橋後，因往北地形落差過大，須透過樟江大橋懸掛車道來連接左岸。

養工處長馮兆麟表示，從金龍抽水站至福德一路口處，因福德一路道路較為狹窄，且有約長300公尺部分路段地形陡峭，更有許多大車呼嘯而過，對自行車騎士來說，騎自行車時會非常吃力且危險。

基隆河右岸自行車步道的設置是在堤內或堤外，目前已和負責施作自行車步道的水利局高管處進行協調。

自行車 基隆

延伸閱讀

為銜接汐止交流道南下匝道 康寧街拓寬工程8月完成

影／板橋砂石車違規左轉 2大型重機車煞不及撞上釀2死

影／板橋浮洲車站 80歲男子疑跳軌遭火車輾斃

男疑趕車不慎落軌遭輾斃 新北浮洲站上下行列車延誤

相關新聞

影／游泳消暑！北市抽查泳池水質 8件不合格

暑假即將到來，游泳是消暑的熱門活動，適逢新冠肺炎疫情，台北市游泳池落實量體溫、實名制，為強化泳池衛生安全，台北市衛生局抽...

體驗操作麻醉槍 北市動物園暑期營隊開始報名

台北市立動物園暑假體驗營今日上午開放報名，依小學、國中及高中不同年齡層，推出6大主題營隊，共18個梯隊、732個名額；另...

竹市衛生局新書發表 首部為長輩照顧圈設計的工具書

後疫情時代，家中老寶貝的健康仍要加倍守護，新竹市政府衛生局自今年4月起，陸續自不同長照場域中蒐集55個民眾最真實的長照防...

為銜接汐止交流道南下匝道 康寧街拓寬工程8月完成

交通阻塞一直為汐止地區長期夢靨，為解決居民交通根本問題，新北市政府除進行同興路穿越高速公路工程，同時也執行康寧街751巷...

北市明年調漲焚化垃圾處理費 專用垃圾袋價格不變

根據媒體報導，台北市清潔隊清運垃圾有增加趨勢。台北市環保局今天表示，有查獲垃圾代清業者攜帶外縣市垃圾的狀況，台北市預計明...

中央再撥1億 新北紓困核定率近97%

新北市府今召開第65次防疫會議，社會局長張錦麗指出，截至5月31日，共受理6萬6920件申請案，核定6萬4690案，核定...

疫情讓街頭藝人0演出 新北助紓困找演出機會

新冠肺炎疫情影響各產業，其中身障街頭藝人因為商業活動停止、表演空間限制、景點人潮減少等因素，近幾個月幾乎是「零」演出，不...

手牽手跳舞、共食難避免 新北今年停辦原住民豐年祭

受新冠肺炎疫情衝擊，新北市原住民歲時祭儀仍暫緩舉辦。今天新北市府召開第65次防疫會議時，原民局長羅美菁宣布，由於難以維持...

北市垃圾量大增矛頭指向新北 侯友宜：新北也增加

雙北市垃圾袋去年起開放互用，但台北市環保局卻發現，全年垃圾清運量比前年增加1萬噸，懷疑是新北市業者將垃圾偷渡北市，對此新...

新北也發振興券？ 侯友宜：會以多元方式振興庶民經濟

新冠肺炎疫情趨緩，中央規畫在7月推出振興券，花1000元可取得3000元面值，藉此促進國內消費，至於新北是否也會發放，新...

67大解封新北要逆時中？ 侯友宜：有些新北不適合

台灣連續49天無新增新冠肺炎本土確診病例，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日將「大解封」，鬆綁各項活動，對此新北市長侯友宜...

千萬中古房疑海砂屋 裝潢才發覺

新北市邱姓男子去年以1620萬元購置土城區一間25年的中古屋，交屋後裝潢才發現天花板有鋼筋鏽蝕及水泥塊剝落等，疑似買到海...

熱門新聞

陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

新竹「寶藏餐廳」大公開！7大人氣店家不藏私 道地美食一定要吃

陳時中晚間前進一中喝珍奶 人還沒到已湧進400多民眾

東海岸大地藝術節登場 花東海岸再添6處網美打卡點

陳時中一中商圈只選1個點？ 商圈主委：怕人群不利防疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。