體驗操作麻醉槍 北市動物園暑期營隊開始報名

台北市立動物園暑假體驗營今日上午開放報名，依小學、國中及高中不同年齡層，推出6大主題營隊，共18個梯隊、732個名額；另外，今年6月15日到24日是動物園不對外開放期間，因應疫情暫停的園區服務，如教育解說駐站、保母講古、室內教室，考量疫情趨緩，將於6月25日一併對外開放。

暑假即將來臨，各式夏令營報名開跑，園方表示，到動物園觀察野生動物是非常療癒的事，今年暑假，將由保育員、研究人員和獸醫師組成動物園團隊，擔任「蟲蟲在我家」、「雨林出任務」、「動物醫生」、「野調者聯盟」、「動物保育員」、「甲蟲森林」等6大營隊講師，帶著大、小朋友勇闖動物園。

前年i-Voting開放全民網路投票，「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」獲得近9成8民眾支持，動物園去年起落實公民決議，把握10天不對外開放時間修繕園區。

園方表示，今年將延續政策，6月15日至24日暫停對外開放，補強動物照養環境，也能讓動物暫時離開整修空間，讓施工單位彈性調整，降低對動物的外部影響。