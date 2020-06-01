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為銜接汐止交流道南下匝道 康寧街拓寬工程8月完成

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往汐止區康寧街了解拓寬工程情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止區康寧街了解拓寬工程情況。記者胡瑞玲／攝影

交通阻塞一直為汐止地區長期夢靨，為解決居民交通根本問題，新北市政府除進行同興路穿越高速公路工程，同時也執行康寧街751巷至連峰街車道2階段拓寬工程，以銜接未來國道1號汐止交流道增設南下入口匝道，預計第1階段今年8月底完工，總經費近1億7千萬元，完成後未來可紓緩27%康寧街往國道方向車流。

新北市工務局養工處表示，康寧街連接伯爵山莊、日月光、半島公園等大型社區，為拱北里、烘內里、長青里等居民行駛的主要幹道。

然該處無連接至國道的相關匝道，大量車流需繞行至國道南側才能進入國道，造成沿途所經的汐萬路、禮門街、中正路及大同路周邊，在尖峰時刻易造成嚴重交通堵塞情況。

為符合高速公路增設及改善交流道設置原則，養工處去年12月31日開始進行康寧街751巷至連峰街車道，共長約880公尺的拓寬工程，將既有約10公尺且僅有雙向各1車道的康寧街，拓寬至14公尺並配置雙向各2車道。

然樟江大橋至連峰街長約100公尺橋樑段，因拓寬條件有限，因此擴寬後配置為雙向3車道；擴寬後的匝道增設工程，則由交通部高速公路局著手設計規畫。

工程起點連峰街因有部分公有土地遭民眾佔用，經多次溝通後，佔用戶皆已自行拆除完畢，並將原先被佔用的土地納入工程範圍，未來將重新活化公有地範圍，增加民眾休憩空間。

養工處表示，第一階段康寧街751巷至連峰街拓寬工程預計今年8月26日完工，完成後除增加車道寬度外，也改善現有人行道老舊破損及公共設施配置不當問題。

養工處長馮兆麟指出，至於第2階段康寧街747號至541巷沿線人行改善工程正在規畫當中，預計明年開始進行辦理，工程主要配合新北市水利局排水箱涵埋設工程，調整既有側溝排水斷面，並改善既有人行道路。

馮兆麟說，排水箱涵埋設工程相當重要，但為不影響當地居民交通問題，因此才沒有同時進行道路拓寬工程與箱涵埋設工程。

新北市長侯友宜今至現場視察時表示，為重新建置汐止地區生活圈交通系統，儘管康寧街拓寬僅為系統一部分，然卻是最重要的第一步。

侯說，期許能以最快速度完成道路拓寬工程，不僅能降低施工期間影響，更能加速高速公路匝道增設的推動，未來配合匝道工程與同興路穿越地下道至康寧街工程施作，盼有效改善汐止交通，打造更適宜居住生活環境。

連峰街施工起點有部分公用地被佔用，經溝通後，佔用戶已經建物自行拆除。記者胡瑞玲／攝影
連峰街施工起點有部分公用地被佔用，經溝通後，佔用戶已經建物自行拆除。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止區康寧街了解拓寬工程情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止區康寧街了解拓寬工程情況。記者胡瑞玲／攝影
康寧街751巷至連峰街車道拓寬工程預計8月完工，將舒緩27％前往國道車流量。記者胡瑞玲／攝影
康寧街751巷至連峰街車道拓寬工程預計8月完工，將舒緩27％前往國道車流量。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止區康寧街了解拓寬工程情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止區康寧街了解拓寬工程情況。記者胡瑞玲／攝影

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