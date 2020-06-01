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英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

悠遊付開放未成年註冊 可線上申請

中央社 / 台北1日電

悠遊卡公司表示，悠遊付今天起開放給未滿20歲的未成年人註冊，需準備身分證、雙法定代理人同意下，即可在線上申請註冊悠遊付。

悠遊卡公司表示，目前無現金支付相關工具多以擁有信用卡作為必備條件，即便部分電子支付開放未成年人註冊，但多以紙本申請，審核過程耗時。

悠遊卡公司指出，悠遊付採用線上註冊，未成年人申請時需準備國民身分證、並檢具2名法定代理人（通常為父母），且法定代理人須成年且為經悠遊付會員認證。若為單親家庭或隔代教養，則可採紙本申請與客服人工審核流程。

經悠遊卡公司核對身分資料、並經法定代理人同意後，就可馬上開通悠遊付帳戶。對未成年人而言，不需擁有信用卡，在監護人同意下，也可以使用電子支付進行小額支付，除了便利性之外，也可有效管理消費支出。

自6月1日起至7月31日止，完成悠遊付未成年帳戶註冊、並使用悠遊付不限金額任一筆消費，即可獲得新台幣77元悠遊付儲值金，每未成年用戶限贈一次，總量2萬名。

悠遊卡 信用 身分證

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