疫情讓街頭藝人0演出 新北助紓困找演出機會

新冠肺炎疫情影響各產業，其中身障街頭藝人因為商業活動停止、表演空間限制、景點人潮減少等因素，近幾個月幾乎是「零」演出，不過疫情逐漸受到控制，新北勞工局指出，與連鎖量販賣場合作，提供身障街頭藝人固定演出機會，也盼民眾能打賞小費給鼓勵。

新北勞工局身障就業輔導科長盧志銘說，疫情期間企業商演全部暫停，街頭演出卻沒人潮，一般公會、協會也因社交距離停辦，有些會跑到偏遠地區演出，但許多身障街頭藝人這段時間都是零演出、零收入。

盧志銘指出，身障街頭藝人部分有視障按摩師資格，因此協助申請中央的紓困補助，也協助媒合可以改做視障按摩工作，不論公家機關或是民營企業，疫情期間實在很難舉辦活動。

盧志銘說，不過在5月母親節過後，疫情逐漸緩和，百貨賣場人潮回籠，與連鎖量販賣場討論過後，在確保社交距離、量測體溫、消毒都能妥善完成，將提供身障街頭藝人固定演出機會，預計將有20場展演活動。

勞工局長陳瑞嘉說，母親節期間就協助身障街頭藝人，駐點大潤發土城店及板橋大遠百戶外廣場，舉辦公益展演活動，愛買南雅店及家樂福樹林店也即將在6月開始加入展演空間合作行列，未來每周都有表演活動。

勞工局說，歷屆全國身障街頭藝人音樂大賽優勝者，包括視障鼓手盧斯勇、雙人吉他彈唱能量天使、視障美聲紀秀月及視障樂手鄭信盛，都會登台演出；另預計9月也會安排進入學校巡演與企業商演。