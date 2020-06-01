手牽手跳舞、共食難避免 新北今年停辦原住民豐年祭

受新冠肺炎疫情衝擊，新北市原住民歲時祭儀仍暫緩舉辦。今天新北市府召開第65次防疫會議時，原民局長羅美菁宣布，由於難以維持社交距離，且參與人員來自全國，難執行實名制，與各族區各區領袖討論後，今年新北市原住民歲時祭儀均停辦。

羅美菁指出，歲時祭儀活動都在戶外辦理，參與人數眾多，難落實勤洗手，且會有手牽手跳舞、共食等近距離接觸活動，難維持社交距離。另外活動又是公開廣邀，參與人員來自全國各地，難事先取得名單，實名制不易執行。

羅美菁說，5月28日召開新北市原住民族文化諮詢會議後，基於保護族人健康及防疫安全，已與各族群代表達成共識，今年度新北市各族及各區的歲時祭儀活動均停辦。

新北市長侯友宜也表示，感謝各族群頭目的理解與支持，雖然不辦活動，但會改變方式，帶動大家了解原住民文化，並針對原民經濟活動，不管山地平地，落實原住民族輔導。