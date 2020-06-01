影／游泳消暑！北市抽查泳池水質 8件不合格

暑假即將到來，游泳是消暑的熱門活動，適逢新冠肺炎疫情，台北市游泳池落實量體溫、實名制，為強化泳池衛生安全，台北市衛生局抽檢營業用游泳池水質，截至今年4月底共抽查118家次、抽驗水樣236件，水樣不合格共計8件。

衛生局今前往南港運動中心召開例行記者會，會後至附設泳池示範泳池水質採樣。北市營業場所游泳池共計109家，游泳淡季時（每年11月至隔年4月），衛生局抽驗頻率為每3個月1次，夏天旺季時（每年5月至10月）增加抽驗頻率為每2個月1次，抽驗標準比照飲用水水質標準，規定總菌落數每1公撮(mL)池水中應低於500 CFU，大腸桿菌群每100公撮(mL)池水中應低於(含) 6 CFU。

疾病管制科科長余燦華表示，截至今年4月底，共抽查118家次、抽驗水樣236件，水樣不合格共計8件，不合格率3.4%。對於不合格業者，北市衛生局將立即裁處2000元以上1萬元以下罰鍰，若複驗未過將按次加重處罰，同步公告在衛生局網站。

若游泳池採用加氯方法消毒，余燦華提醒，業者應備有水質酸鹼度(pH值)及餘氯測定器，開放期間每日作水質酸鹼值與自由有效餘氯測定至少4次，於夏季開放期間，應每2小時測定1次，維持水質pH值在6.5至8之間、自由有效餘氯量在百萬分之0.3至0.7之間；業者亦應每個月自行汲取游泳池水送檢1次，並將檢測結果公告於場所明顯處，讓泳客充分了解水質情況。