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英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

場館解封後若有本土確診 黃珊珊：立即封閉

中央社 / 台北1日電

隨著新冠肺炎疫情趨緩，台北市除大眾運輸、公有市場外，其餘場館7日起全面解封，不過，台北市副市長黃珊珊今天說，若再出現本土確診個案，將立即封閉場館，明天會進行相關演練。

黃珊珊上午在市政大樓B1多功能空間說明疫情因應對策，並接受媒體聯訪。

台北市長柯文哲日前表示，6月7日起，除大眾運輸、公有市場、醫療院所依中央規定戴口罩外，其餘場館全面解封，但採取實名制、維持社交距離，若無法維持，則必須戴口罩。

黃珊珊今天進一步說明，國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情雖趨緩，但國外疫情仍持續蔓延，因此，台北市場館雖全面解封，只要有本土新增個案，就會立即封閉場館。

她表示，「要讓市民知道，今天解了，明天可能就封了」，疫情小組明天將會進行相關演練。

疫情 北市 黃珊珊

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