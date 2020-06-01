北市疑增新北垃圾 侯友宜：新北垃圾也增

雙北垃圾袋互用，但北市近來疑垃圾增量是來自新北，新北市長侯友宜今天表示，新北今年1到4月垃圾受疫情影響也增加，雙北應共同分析並努力垃圾減量。

台北市環保局統計指出，雙北垃圾袋互用後整年垃圾清運量比前年增加1萬噸，今年1至4月垃圾清運量也比去年同期成長，懷疑是業者將新北垃圾夾帶導致。

侯友宜今天上午主持防疫會議後接受媒體聯訪，針對北市疑垃圾增量來自新北的問題表示，新北市近3年垃圾也是不斷增加，垃圾問題一定是跟環境、人口，跟生活模式有必然的關係。

他表示，雙北應坐下來好好分析3年來垃圾增加的因素，如何垃圾減量是雙北要更努力的目標。

他表示，新北今年1到4月的垃圾也增加，那是因為疫情的影響，所有的活動基本上都是在家生活的樣態，所以住家的生活垃圾量不斷增加，預估今年仍會受到疫情的影響，垃圾量應該還是會增加。