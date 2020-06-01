疫情趨緩北市府鼓勵自備餐具 寧夏夜市先推優惠

受新冠肺炎影響，餐飲業者多使用一次性免洗餐具，台北市環保局統計指出，今年1月至4月的紙容器用量較去年同期增加21.25%，隨著疫情趨緩，鼓勵民眾自備環保餐具。

環保局副局長盧世昌表示，6月5日起將優先從寧夏夜市推出自備餐具優惠，為期2個月，民眾若自備環保餐具可集1點，集滿5點就可換50元的折價券。

台北市副市長黃珊珊、環保局長劉銘龍及盧世昌上午在市政大樓B1多功能空間說明疫情因應對策，並接受媒體聯訪。

盧世昌表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發以來，許多餐飲業者因擔憂而改用免洗餐具，期間增加大量廢棄物。環保局統計發現，今年1月至4月的紙容器用量較去年同期增加21.25%。

盧世昌說，中央疫情指揮中心推動「防疫新生活運動」，並說明餐具好好清洗，比免洗餐具更乾淨，台北市政府也鼓勵民眾外食自備環保餐具。

至於垃圾量部分，盧世昌說，今年1至4月與去年同期沒有太多差異，而108年垃圾量比107年增加，主要是因廢棄物清理法通過後，事業員工的生活垃圾不再歸為事業廢棄物，而是可歸為家戶垃圾。

盧世昌說，相較於其他縣市一公噸垃圾要2600元至3500元的處理費，台北市的垃圾處理費偏低，代清業者也會夾帶其他縣市的垃圾進台北市，預計明年元月起，台北市的垃圾處理費將提升至一公噸2700多元。

劉銘龍認為，一旦沒有獲利空間，夾帶垃圾的行為自然會遏止。他也表示，明年7月1日環保署新政上路，要求垃圾代清業者運量超過500公噸者要裝GPS，台北市會先要求加裝。

黃珊珊則強調，不會拒絕外縣市的垃圾進台北市，但要公平。