聽新聞
test
0:00 / 0:00
67大解封新北要逆時中？ 侯友宜：有些新北不適合
台灣連續49天無新增新冠肺炎本土確診病例，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日將「大解封」，鬆綁各項活動，對此新北市長侯友宜今召開防疫會議時表示，將配合中央政策不斷漸進開放，但有些新北市生活模式不適合的，會在周三跟大家做完整報告。
侯友宜在會議時指出，對於中央6月7日起大解封的政策指示，新北這兩天會好好討論，其中針對校園、酒家、舞廳及各種措施開放，會做滾動式檢討，如何漸進式開放，把防疫做到位，做好新型態安全生活模式，「讓民眾最安全，最能夠適應。」
記者提問，中央宣布6月7日起大解封，新北酒店是否也會同步解封？侯友宜回應，透過專家評估，這兩天開會後，周三跟大家做完整報告，「有些作為可以配合中央，但有些新北市生活模式不適合的，也會跟大家做完整報告。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言