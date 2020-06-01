67大解封新北要逆時中？ 侯友宜：有些新北不適合

台灣連續49天無新增新冠肺炎本土確診病例，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日將「大解封」，鬆綁各項活動，對此新北市長侯友宜今召開防疫會議時表示，將配合中央政策不斷漸進開放，但有些新北市生活模式不適合的，會在周三跟大家做完整報告。

侯友宜在會議時指出，對於中央6月7日起大解封的政策指示，新北這兩天會好好討論，其中針對校園、酒家、舞廳及各種措施開放，會做滾動式檢討，如何漸進式開放，把防疫做到位，做好新型態安全生活模式，「讓民眾最安全，最能夠適應。」

記者提問，中央宣布6月7日起大解封，新北酒店是否也會同步解封？侯友宜回應，透過專家評估，這兩天開會後，周三跟大家做完整報告，「有些作為可以配合中央，但有些新北市生活模式不適合的，也會跟大家做完整報告。」