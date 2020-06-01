新北：搭配中央振興券 定能提升消費信心

新北市長侯友宜面對中央6月7日大解封的動作表示，新北仍續漸進開放；同時，新北市已進行多元振興經濟的措施，他相信未來搭配中央振興券，一定能提升庶民經濟及消費信心。

侯友宜今天主持防疫會議並對各種防疫措施進行檢討，其中包括如何提升消費信心及業者營運信心、投資信心，以及配合中央6月7日大解封，初步決定市場及夜市將解除出入口管制，攤商維持戴口罩等自主管理，至於飲食區域應保持梅花座或隔板設施。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，新北市配合中央大解封後的新型態安全生活模式，仍應透過專家的評估及持續漸進開放，因此，預定經兩天充分的討論，新北市會於3日對外宣布新北配合中央解封後的新生活模式。

至於振興經濟的層面，侯友宜表示，新北目前推動的振興措施，透過20個商圈及結合夜市所推動的折扣優惠，希望促進消費活動，並帶動更多的加乘力量。

他表示，經過近3週不斷的行銷活動，已經可以看到人潮陸陸續續的回流了。他相信，未來搭配中央發放的振興券，一定能提升庶民經濟及消費信心。