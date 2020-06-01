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千萬中古房疑海砂屋 裝潢才發覺

聯合報 / 記者吳亮賢／新北報導
新北市邱姓男子在臉書「爆料公社」PO文，花1620萬買到海砂屋。 圖／取自爆料公社
新北市邱姓男子在臉書「爆料公社」PO文，花1620萬買到海砂屋。 圖／取自爆料公社

新北市邱姓男子去年以1620萬元購置土城區一間25年的中古屋，交屋後裝潢才發現天花板有鋼筋鏽蝕及水泥塊剝落等，疑似買到海砂屋，賣家僅願賠償18萬元修繕費，讓他直呼被坑殺；新北市政府主任消保官王治宇提醒，海砂屋集中出現在民國70、80年代，民眾買中古屋前務必做好功課，觀察樓梯間、地下室等公共空間或詢問鄰近住戶，了解該棟建物是否有海砂屋徵狀。

邱姓男子在臉書「爆料公社」指出，去年9月經土城區知名房仲公司介紹，以1620萬買下學府路一間25年的中古屋，11月交屋後裝潢，不料拆解天花板後發現，3間房間、餐廳、廚房甚至客廳的天花板鋼筋鏽蝕斷裂，甚至有水泥塊剝落，他質疑房仲跟賣方未善盡誠實告知義務，事後又推託不知情，且賣方只願賠償18萬元修繕費，讓他直呼被坑殺。

邱男提出的屋況說明書中，並未勾選做過「氯離子含量檢測」（海砂屋檢測），王治宇表示，在這情況下，賣方跟房仲確實可主張不知情，且究竟是否為海砂屋，需進一步專業檢測，民眾可向消保官提出申訴，尋求第三方鑑定或採取訴訟方式尋求相關補償。

王治宇說，海砂屋檢測費約5萬元，買方難以要求賣方承受，且檢測後發現是海砂屋恐影響房屋價值，因此許多屋主不一定願意檢測，買方務必事前做好功課。

王治宇提醒，海砂屋集中出現在民國70、80年代，若民眾購入的房子正巧是這期間建造，要特別小心，可觀察樓梯間、地下室等公共空間是否有鋼筋裸露、外牆剝落等現象，或詢問鄰近住戶，是否同棟大樓有檢測出海砂屋，若有，全棟為海砂屋的機率相當高。

海砂屋 消保官

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