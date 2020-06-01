聽新聞
test
0:00 / 0:00
五股垃圾山合法化申請今截止 廠家送件不到一半
新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，廠家申請合法化到今天截止，但667廠家中只有不到半數、255家有意願申請合法化，其中223家已送件、核准11家；市府表示若廠家仍有意願申請且先自行拆除違建者，將展延至6月15日，其餘不合法廠家將陸續強制拆除。
新北市城鄉局綜規科長陳柏君表示，自去年9月1日起，市府輔導五股垃圾山的地主及業者申請土地合法使用、產業納管，今年5月底是廠商申請合法化作業的截止日，適逢周日，順延到今天截止。
新北城鄉局指出，截至5月29日止，667廠家中有255家有意願申請合法化，223家已送件、核准11家；若廠家仍有意願申請且先自行拆除違建者，期限將延至6月15日。
城鄉局表示，原先在5月15日統計，約有306家廠家有意願申請合法化，但因種種因素，包含拿不到地主同意書等，或是一開始因怕建物被拆，所以先表達有意願作為緩兵之計者，都在申請截止前改成無意願。
針對某些有意願申請合法化的廠家，卻面臨地主刁難無法順利取得同意書，陳柏君指出，市府為此從去年起，約每2周就與地主舉辦協調會，盼能成為地主與廠家溝通的橋梁。
陳柏君表示，的確有廠家有意願申請合法化，但地主堅持不同意的案例，但也遇到地主同意合法化但廠家不願拆除的情況，對此，城鄉局媒合有意願的地主及廠家，因此有廠家已搬到新址。
五股垃圾山拆除共分4階段，目前進度到第3階段，第1、2階段是針對占用國有地優先處理，共處理118家；進行中的第3階段以拆除無回應或無意願合法化的廠家為主，目前已強制拆除78家。
待申請合法化期限結束後，經輔導仍堅持不願拆除或申請合法化的廠家，將採第4階段，把不合法的廠家陸續拆除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言