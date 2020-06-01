聽新聞
test
0:00 / 0:00

五股垃圾山合法化申請今截止 廠家送件不到一半

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北報導
新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓五股垃圾山環境，已陸續啟動拆除。 圖／聯合報系資料照片
新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓五股垃圾山環境，已陸續啟動拆除。 圖／聯合報系資料照片

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，廠家申請合法化到今天截止，但667廠家中只有不到半數、255家有意願申請合法化，其中223家已送件、核准11家；市府表示若廠家仍有意願申請且先自行拆除違建者，將展延至6月15日，其餘不合法廠家將陸續強制拆除。

新北市城鄉局綜規科長陳柏君表示，自去年9月1日起，市府輔導五股垃圾山的地主及業者申請土地合法使用、產業納管，今年5月底是廠商申請合法化作業的截止日，適逢周日，順延到今天截止。

新北城鄉局指出，截至5月29日止，667廠家中有255家有意願申請合法化，223家已送件、核准11家；若廠家仍有意願申請且先自行拆除違建者，期限將延至6月15日。

城鄉局表示，原先在5月15日統計，約有306家廠家有意願申請合法化，但因種種因素，包含拿不到地主同意書等，或是一開始因怕建物被拆，所以先表達有意願作為緩兵之計者，都在申請截止前改成無意願。

針對某些有意願申請合法化的廠家，卻面臨地主刁難無法順利取得同意書，陳柏君指出，市府為此從去年起，約每2周就與地主舉辦協調會，盼能成為地主與廠家溝通的橋梁。

陳柏君表示，的確有廠家有意願申請合法化，但地主堅持不同意的案例，但也遇到地主同意合法化但廠家不願拆除的情況，對此，城鄉局媒合有意願的地主及廠家，因此有廠家已搬到新址。

五股垃圾山拆除共分4階段，目前進度到第3階段，第1、2階段是針對占用國有地優先處理，共處理118家；進行中的第3階段以拆除無回應或無意願合法化的廠家為主，目前已強制拆除78家。

待申請合法化期限結束後，經輔導仍堅持不願拆除或申請合法化的廠家，將採第4階段，把不合法的廠家陸續拆除。

違建 都市計畫

延伸閱讀

五股垃圾山合法化申請有意願者變少 新北：達緩兵之計

五股垃圾山合法化申請截止 業者曝心酸：送件難通過

五股垃圾山廠家合法化 申請至月底

新北五股垃圾山核准設第2處合法停車場

相關新聞

陸蟹繁殖期 淡水查棲地防路殺

新北市淡水河右岸一帶住著陸蟹「紅螯螳臂蟹」，5到8月是繁殖期，紅螯媽媽會抱卵從山坡穿越馬路、紅樹林捷運站、自行車道等，再...

千萬中古房疑海砂屋 裝潢才發覺

新北市邱姓男子去年以1620萬元購置土城區一間25年的中古屋，交屋後裝潢才發現天花板有鋼筋鏽蝕及水泥塊剝落等，疑似買到海...

申請合法卡在土地同意書 五股垃圾山業者寄望政府協助

新北市府整頓五股垃圾山，只有不到半數業者申請合法化，五股擴大都計區權益促進會總幹事黃淑華昨天表示，業者不是不願申請合法化...

里長大小聲／少開車解林口壅塞 南勢里陳國烝盼機捷降價

新北市林口區南勢里是新北市人口數第二多的里，南勢國小、新林國小、三井Outlet、林口警分局及A9機場捷運站都在南勢里內...

五股垃圾山合法化申請今截止 廠家送件不到一半

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，廠家申請合法化到今天截止，但667廠家中只有不到半數、255家有意願申...

茶農復育原生種 號召進軍中東

原本從事科技及航空票務業的新北市石門區香氛花園生態有機茶園場主邵章奇，離開舒適圈後投入新北青農行列，經茶改場專家輔導及有...

高灘地變遊戲場 新北今年再增3處

新北市約有1382公頃的高灘用地，平時用於防汛，新北高灘處長謝俊隆說，廣大綠帶不使用非常可惜，因此會開闢成遊戲場或是單車...

汙染環境檢舉獎金 北市將限每人1年30萬

為鼓勵民眾舉發汙染環境，台北市提供檢舉獎金，卻衍生檢舉達人亂象。台北市環保局統計，北市去年5位檢舉達人共領走224萬元，...

淡北道路鄰陸蟹棲地 將設生態通道

新北市淡北道路將沿捷運淡水信義線靠河側鋪設，起訖點約從紅樹林站至關渡捷運站，紅螯螳臂蟹媽媽未來可能要多跨越20公尺的道路...

延續美麗文化 陳亞蘭設歌仔戲圖書館 開幕

「歌仔戲小生」陳亞蘭擔任台北市歌仔戲推廣協會理事長，與台北市文化局合作在龍山文創基地設立「歌仔戲圖書館」，昨日正式開幕。...

畢旅恢復 家長怨學校態度消極

疫情趨緩，北市教育局5月22日公布畢業旅行、典禮防疫指引，要求各校與家長討論後辦理，但北投區文化國小卻有家長抱怨，校方恢...

里長大小聲／金龍里記憶拼圖 鄭允強打造故事街

自稱是「社運咖」的金龍里長鄭允強，過去從參與反核、太陽花學運、大埔事件等社會運動。鄭認為，公民參與政治應從社區做起，鄭從...

熱門新聞

陳時中珍奶DIY沒去發源地 春水堂：遺憾！

他「嫁」來苗栗？ 閩南人局長拚出客家評核全國第一

陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

陳時中晚間前進一中喝珍奶 人還沒到已湧進400多民眾

陳時中一中商圈只選1個點？ 商圈主委：怕人群不利防疫

嘉義電動公車明上路 年底前持卡免費搭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。