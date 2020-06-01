五股垃圾山合法化申請今截止 廠家送件不到一半

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，廠家申請合法化到今天截止，但667廠家中只有不到半數、255家有意願申請合法化，其中223家已送件、核准11家；市府表示若廠家仍有意願申請且先自行拆除違建者，將展延至6月15日，其餘不合法廠家將陸續強制拆除。

新北市城鄉局綜規科長陳柏君表示，自去年9月1日起，市府輔導五股垃圾山的地主及業者申請土地合法使用、產業納管，今年5月底是廠商申請合法化作業的截止日，適逢周日，順延到今天截止。

新北城鄉局指出，截至5月29日止，667廠家中有255家有意願申請合法化，223家已送件、核准11家；若廠家仍有意願申請且先自行拆除違建者，期限將延至6月15日。

城鄉局表示，原先在5月15日統計，約有306家廠家有意願申請合法化，但因種種因素，包含拿不到地主同意書等，或是一開始因怕建物被拆，所以先表達有意願作為緩兵之計者，都在申請截止前改成無意願。

針對某些有意願申請合法化的廠家，卻面臨地主刁難無法順利取得同意書，陳柏君指出，市府為此從去年起，約每2周就與地主舉辦協調會，盼能成為地主與廠家溝通的橋梁。

陳柏君表示，的確有廠家有意願申請合法化，但地主堅持不同意的案例，但也遇到地主同意合法化但廠家不願拆除的情況，對此，城鄉局媒合有意願的地主及廠家，因此有廠家已搬到新址。

五股垃圾山拆除共分4階段，目前進度到第3階段，第1、2階段是針對占用國有地優先處理，共處理118家；進行中的第3階段以拆除無回應或無意願合法化的廠家為主，目前已強制拆除78家。

待申請合法化期限結束後，經輔導仍堅持不願拆除或申請合法化的廠家，將採第4階段，把不合法的廠家陸續拆除。