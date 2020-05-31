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不浪費河川地 新北還有4處要成樂園

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北大都會公園的「台灣特色動物」主題遊樂區今啟用，高灘處指出，今年底分別在八里、汐止、新莊成立4處遊戲場。記者王敏旭／攝影
新北大都會公園的「台灣特色動物」主題遊樂區今啟用，高灘處指出，今年底分別在八里、汐止、新莊成立4處遊戲場。記者王敏旭／攝影

新北市約有1382公頃的高灘用地，平時用於防汛，新北高灘處長謝俊隆說，廣大綠帶不使用非常可惜，因此會開闢成遊戲場或是單車自行車道，今年新北還會在八里、汐止、新莊完成3處共融式遊戲場，且各具特色。

謝俊隆指出，高灘地平時是防汛功能，寬廣的綠帶不使用非常可惜，如果讓都會區的小朋友、大人都來這邊遊玩，是非常值得的，因此會開闢成遊戲場，或者是自行車道，歡迎民眾來使用。

謝俊隆說，下周將在八里十三行博物館就會新的共融式遊戲場啟用，是座文化公園結合史蹟與地形的遊戲場，一進入遊戲場就會跟進入十三行博物館一樣。

謝俊隆表示，汐止星光橋2側也在年底有2座遊戲場，預計10月城中遊戲場可啟用，以攀爬網等活動為主，12月則是星際遊戲場啟用，以宇宙為特色；新莊台65底下11月底也有新的滑梯、體健設施啟用。

高灘地除了遊戲場外，還設有機場練習場、籃球場、排球場、棒壘球場，謝俊隆表示，新北另外還有303公頃的濕地，像是板橋的濕地有荷花池等，可作為淨化水質使用，五股的濕地則是復育生物為主，最有名的就是「四斑細蟌」。

謝俊隆說，濕地也是民眾前往活動、拍照的最佳去處，另外像是蘆洲微風運河也有輕艇、龍舟、獨木舟等水上活動能參與。

濕地 汐止
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