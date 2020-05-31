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毅然離開科技航空業 他耗費4年成功復育原生種茶樹

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
57年次的邵章奇過去從事科技業及航空票物業，現於石門經營有機生態茶園。圖／新北市農業局提供
57年次的邵章奇過去從事科技業及航空票物業，現於石門經營有機生態茶園。圖／新北市農業局提供

原本從事科技及航空票物業的石門區香氛花園生態有機茶園場主邵章奇，離開舒適圈後投入新北青農行列，經茶改場專家輔導及有機耕作班培訓，不僅成功復育原生種茶樹、開闢有機茶園，還開發副產品提升茶葉價值，目前茶園年場法約2000台斤。

1968年生的邵章奇過去從事科技業及航空票物業，結束航空公司代理後，因緣際會接觸茶葉相關知識，並選擇落腳石門，經營有機生態茶園，投入從農行列。

由於從農初期遇到許多不懂、不知如何解決的知識和問題，在接受茶改場專家輔導，從土壤改良、修坡、施用有機肥料、豆粕等方式養地。

但也因不了解相關法規險些觸法，後來參加有機耕作班培訓後加入新北青農，與其他青農交流經驗、建議，才順利開闢茶園及設立茶場，並採用有機農法栽培，總計花費4年才成功復育原生種茶樹。

邵章奇指出，目前茶園年產量約2000台斤，以生產白茶、紅茶及鐵觀音為主，並將銷售主力放在中國大陸及歐洲市場，未來還打算申請清真驗證，號招志同道合的青農一同進軍中東市場。

除擴展國際市場外，他也積極參與國內大小展售會推銷自家產品，並在新北農會「真情食品館」（https://www.ubox.org.tw/pages/tea）及樂天商城上架販售其商品。

邵章奇表示，除了茶園田間管理外，他也成立茶葉加工廠，並在農業局輔導下取得農產品初級加工場登記證。談到茶葉加工廠，他笑稱自己的加工廠如同八國聯軍，設備來自日本、德國、以色列、中國大陸等國家。

不僅引進自動化設備，還因應各市場對茶的不同喜好，利用本身在美國夏威夷大學所學的光電電子知識，改良加工設備製成，打造專屬自己的加工設備。

邵說，剛加入青農時什麼都不會，幾乎是從零開始，只能全力投入產業並透過多方管道的經驗分享及幫助，才達到今日成就，取得加工場登記證後，未來擬利用茶梗或茶渣，研發相關副產品，提供茶葉價值。

新北市農業局則表示，有意願從事有機農業的農友，市府將積極協助媒合輔導驗證，鼓勵青年及農友加入有機農產業，並可向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械、溫室設備等補助。

邵章奇經茶改場專家輔導及有機耕作班培訓，成功復育原生種茶樹及開闢有機茶園。圖／新北市農業局提供
邵章奇經茶改場專家輔導及有機耕作班培訓，成功復育原生種茶樹及開闢有機茶園。圖／新北市農業局提供
邵章奇與其他新北青農經驗交流後，花費4年才成功復育原生種茶樹。圖／新北市農業局提供
邵章奇與其他新北青農經驗交流後，花費4年才成功復育原生種茶樹。圖／新北市農業局提供
邵章奇與其他新北青農經驗交流後，花費4年才成功復育原生種茶樹。圖／新北市農業局提供
邵章奇與其他新北青農經驗交流後，花費4年才成功復育原生種茶樹。圖／新北市農業局提供

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