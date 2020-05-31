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五股垃圾山合法化申請有意願者變少 新北：達緩兵之計
新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，廠家申請合法化到明日截止，尚未申請合法化的廠家將陸續拆除，新北市城鄉局表示，截至5月29日止，667廠家中有255家有意願申請合法化、223家已送件、核准11家；若廠家有意願申請且先自行拆除者，期限將延至6月15日。
城鄉局綜規科長陳柏君表示，自去年9月1日起至今年8月31日止，市府推動擴大五股都市計畫來整頓五股垃圾山，並輔導地主及業者申請土地合法使用，產業納管。
由於5月31日為星期日，為方便廠家申請合法化作業順延至6月1日星期一；若有意願但怕來不及申請，因此先自行拆除者，則申請期限延後至6月15日。
原先5月15日統計約有306家廠家有意願申請合法化，但因種種因素，包含卡在地主拿不到地主同意書，因此改成無意願；或是一開始因怕建物被拆，所以先表達有意願作為緩兵之計。
目前有意願申請合法化的廠家數量為255家、已送件廠家為223家、核准11家。
針對某些有意願申請合法化的廠家，卻面臨地主刁難無法順利取得地主同意書，陳柏君指出，這個情況從去年就開始，為此，市府自去年起約每2周就與地主舉辦協調會，盼能成為地主與廠家溝通的橋梁。
陳柏君表示，的確遇到廠家有意願申請合法化但地主堅持不願意同意的案例，但也遇到地主同意合法化但廠家不願拆除的情況，對此，城鄉局也進行媒合有意願的地主及廠家，因此也有廠家搬新址的狀況。
五股垃圾山拆除共分4階段，目前進度到第3階段，第1、2階段是針對占用國有地優先處理，共處理118家；進行中的第3階段以拆除無回應或無意願的廠家為主，目前已強拆78家。
待申請合法化期限結束後，經輔導仍堅持不願拆除或申請合法化的廠家，將採取第4階段，把不合法的廠家陸續拆除。
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