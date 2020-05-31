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新北停辦海祭不後悔 侯友宜：人擠人難實名制

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市仍宣布取消7月的貢寮海洋音樂祭，新北市長侯友宜說，海灘安全及社交距離很難做到位，沒有辦法100%的做到位就先暫停一次。圖／報系資料照片
新北市仍宣布取消7月的貢寮海洋音樂祭，新北市長侯友宜說，海灘安全及社交距離很難做到位，沒有辦法100%的做到位就先暫停一次。圖／報系資料照片

台北市宣布6月7日解禁小巨蛋，不過新北市仍宣布取消7月的貢寮海洋音樂祭。新北市長侯友宜說，海灘安全及社交距離很難做到位，沒有辦法100%的做到位就先暫停一次，再改用其他的方式來帶動更多的商機，打造更多年輕人喜歡去的好地方。

侯友宜說，新北市有3步驟還是以防疫優先、專業評估以後，漸進來開放，目前已大部分都開放了，6月7日中央疫情指揮中心大幅度開放，新北會在下個禮拜檢討，防疫若做到位確實安全無虞，經過專業評估，都會採取漸進的開放。

侯友宜指出，貢寮音樂祭其實很難保持社交距離，這是人擠人、彼此會靠近的活動，且沒辦法做到實名制，可以對環境衛生的掌控做得很好，但海灘安全及社交距離很難做到位。

社交距離 侯友宜
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