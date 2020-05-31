全台最大共融、全齡堤坡滑梯 新北大都會啟用

新北大都會公園原定在兒童節要啟用「台灣特色動物」主題遊樂區，因新冠肺炎疫情延到今日啟用，總面積4公頃的空間，打造全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園，新北市長侯友宜說，疫情逐漸受到掌控，來遊玩時也要記得戴口罩、勤洗手，一起防疫新生活運動。

捷運三重站下車後走進新北大都會公園，從辰光橋至中山橋間長度約800公尺寬50公尺，是目前全台最大的共融、全齡化堤坡特色滑梯樂園，A、B、C、D主題區今啟用其中1區，新北高灘處指出，其餘區域預計7月全面完工啟用。

新北議員李坤城指出，共融式主題遊樂園吸引很多親子前來遊玩，不過好天氣豔陽高照時遮蔽處不夠。新北市議員彭佳芸表示，可能會有飲水需求，考慮設置飲水機。

侯友宜指出，遊樂區開放時間為早上6點到晚上10點，天氣炎熱可以選在下午3、4點以後再來，且晚上天氣非常的舒服涼爽，而且交通非常便利。高灘處也說，未來也會有增加遮陽處。

新北高灘地工程管理處施工科長林柏宏說，未來園區整體啟用後，會有平均分配廁所、洗手談，也會有「胖卡」進駐，因為高灘地屬於河川區會有防汛需求，比較不適合設置飲水機。

高灘處指出，「台灣特色動物」主題遊樂區，取材自台灣原生動物，彷彿森林派對嘉年華，今啟用台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、藤蔓鋼管滑梯、梅花鹿攀爬塊、山豬搖搖馬、瓢蟲搖搖盤、台灣黑熊鞦韆等設施。