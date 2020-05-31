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五股垃圾山合法化申請截止 業者曝心酸：送件難通過

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓五股垃圾山環境，已陸續啟動拆除。記者吳亮賢／攝影
新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓五股垃圾山環境，已陸續啟動拆除。記者吳亮賢／攝影

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓五股垃圾山，廠家申請合法化到今日截止，8月後將陸續排拆，對此五股擴大都計區權益促進會總幹事黃淑華表示，「廠家不是不想申請合法化，但私有地土地同意書取得不易，送了件也難以通過，希望政府能看見基層的困難，積極介入協助。」

截止5月中旬，有意願申請合法化的306間廠家，僅送件65家、核准7家。對於申請合法化期限僅到今日，許多廠家恐遭強拆，城鄉局先前表示，如真有意願卻來不及申請，期限將延到6月15日。

但，黃淑華指出，促進會中有近200間廠家代表，幾乎都願意配合政府申請合法化或自行搬遷，但在申請合法化要件中，除了須取得基地的土地同意書，還要取得廠區旁鄰路的地主同意，才可以有通路權，這部分卻總是卡關。

黃淑華表示，即便很多廠家已盡力跟地主協調，取得多數地主同意，但只要有一小塊的地主反對，無法取得完整的土地同意書，送交的計畫書就難以通過，加上土地為私有地，政府也不會插手，廠家有心想申請合法化卻窒礙難行。

細究原因，除了少數地主想藉卡住廠家及其他地主，索取更多金錢，還有許多地主擔心，若同意作為道路使用，未來擴大都市計畫發布後，這塊地依然只能當公眾用路，喪失價值；此外，目前擴大都市計畫仍未有明確時程，若將土地授權，期間無法做任何處置，減少了土地收益。

黃淑華強調，在地業者大多為基層實業，是支撐大台北經濟的小螺絲釘，不是廠家不願申請合法化，而是執行的時間太倉促，在不危害公安、環境狀況下，政府應該要看見基層的困難，放寬相關認定，並介入協助。

面對申請合法化截止，黃淑華說，只希望政府能積極幫助已送件的業者，讓他們最終都能合法化，另對於擴大都市計畫發布的時程，也應盡快公布，讓民眾心裡有個底，不然五股垃圾山拆光了，反成了一片無人管理的空地，恐衍伸治安及其他問題。

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