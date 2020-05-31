影／免費學中文 北市移工華語訓練班開始報名　

東南亞移工來台工作，有時可能因語言問題，與雇主家庭產生誤解，為能化解隔閡，台北市勞動局開辦移工華語免費課程，今年度採小班制，每班10至15名學員，又分為基礎班5班、進階班4班，6月14日將在台灣師範大學正式開學。

台北市勞動局長陳信瑜表示，北市去年開設移工華語課程，希望移工學習中文後，不僅能了解台灣，減少文化認知誤會發生，也有助於增加工作穩定度。

此外，今年與台師大合作，課程內容除了問候語、自我介紹、日常生活、飲食、買東西、郵局及銀行辦事外，還有戶外參訪課程，讓移工不僅在教室內學習語言及知識，也能身體力行，實際走訪台北市。

主辦單位勞動力重建運用處處長葉琇姍補充，台北市90%移工都屬家庭看護工，其中又以印尼籍最多，其他國籍相對少，因此會設印尼專班，也有組合班，依國籍、母語不同分班授課。老師是華語文專業，會從ㄅ、ㄆ、ㄇ拼音開始教起，由於家庭看護工休假時間不固定，將增加上課彈性，採隔周上課。

不過，去年除了語文班，還有烹飪、照顧技巧到宅指導等課程，今年因中央預算減半，僅開成語文班，照顧技巧改由北市府編列公務預算執行。葉琇姍說明，以往移工業務多由中央就業安定基金辦理，但各縣市會有撥款額度，為保障國人就業，移工業務預算只能佔30%，但每年想做的事很多，在中央預算縮編情況下，只能選最重要的事來做。

台北市移工華語培訓課程今年度為小班制，每班10至15名學員上課，基礎班5班、進階班4班，課程費用全免，名額有限，雇主或移工可洽 (02)23751231，或上報名網址https://ftt.tw/Ywcbk查詢。