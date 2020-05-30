聽新聞
test
0:00 / 0:00
二殯、文山區淹積水 柯文哲：我也滿驚訝 以前沒淹過
北市昨天午後大雨，一度造成文山區不少地區、路段及第二殯儀館積水，二殯3戶喪家告別式也受影響，議員站在水裡向家屬鞠躬，家屬只能跪在水裡答禮。「我也滿驚訝的，因為以前那邊沒淹過水。」台北市長柯文哲今說，將調查積水是否與擴建工程有關，影響喪家部分，要道歉和免除二殯規費。
台北市區昨午後下起暴雨，多處多路段積水，文山區最大時雨量約80毫米，包括興隆路、木柵路二段、羅斯福路六段等都傳出道路積淹水，用路人須涉水前行，景美女中、再興中學也出現大片積水，二殯還有喪家受積水影響。
對此，柯文哲表示，是不是因為二殯二期工程影響排水，當然會調查，該改進要改進，如果造成喪家不便，則要表達抱歉，相關費用就不能跟喪家收了，禮廳費用等都應該要減免掉，這個殯葬處會跟喪家表達歉意。
另外，媒體也問柯怎麼看通姦除罪化，柯回應，通姦除罪化固然把刑事責任拿掉，但一定在民事方面還是要調整，既然大法官做出這樣的解釋，那麼大概在行政部門，還有立法部門，針對民法那邊怎麼處理，應該要有些社會討論，來解決後續的問題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言