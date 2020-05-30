暴雨影響養殖池水質 新北養蝦業者損失近30萬
三芝一名養殖白蝦的沈姓業者25日發現，池中70萬隻白蝦不明原因死亡，動保處獲報後前往疫調、消毒，將檢體送至淡水畜衛所檢疫，結果今天出爐，因近期梅雨季暴雨，導致養殖池中含氧量與酸鹼值降低，造成白蝦大量死亡，業者損失近30萬元。
沈姓業者從事水產養殖事業3年，目前飼養340萬隻白蝦，分3個海水池飼養，因養殖池在三芝山區，時常可看到野鳥。近日梅雨季來臨，他發現池邊野鳥數量變多，巡查才發現，其中1池白蝦大量死亡，因浮在水面吸引野鳥捕食。
沈姓業者表示，該批蝦苗是今年3月從屏東蝦苗場購入，已飼養2個多月，飼養期間白蝦活動力都正常，近日下大雨後才異常死亡，經清點約70萬隻白蝦死亡，損失超過2成，金額近30萬。
動保處接獲業者通報，26日前往現場疫調、消毒業，並將白蝦檢體送至淡水畜衛所檢驗。檢驗結果出爐，動保處表示，白蝦要在乾淨的海水中養殖，三芝上周末因連日大雨，池水受雨水影響，含氧量、酸鹼值都降低，池水也受底部汙泥影響變髒，因生長環境瞬間變化太大，蝦苗無法適應大量死亡。
動保處獸醫徐愛明告知業者，瞬間暴雨會造成蝦池酸鹼度及溶氧量劇烈變化，大雨前可先用水車調整水中溶氧量，大雨時隨時監控、適度投放熟石灰，穩定水中酸鹼值，並隨時注意水溫變化及蝦子活動力，避免白蝦暴斃死亡。
動保處提醒，近期天氣高溫又多雨，導致養殖池內鹽度、酸鹼值及溶氧量劇變，魚、蝦易因環境改變導致緊迫、攝食異常或感染疾病死亡，養殖業者應留意水質變化情形，加強打氣及換水，並持續監控養殖池中狀況。
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