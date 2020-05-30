快訊

港版國安法過關 港生沮喪嘆：更想留在台灣

張柏芝小兒子正面照曝光 「生父」傳言不攻自破

巷弄內幸福長照 新北再增5家銀光咖啡館

中央社 / 新北30日電

新北市永和區等地5家銀光咖啡館，今天聯合開幕，提供舒適安心的社區空間，個案管理師提供整合式諮詢、申請、客製化照顧計畫，協助照顧家中長輩，讓長照就在熟悉的巷弄間。

新北市府衛生局表示，台灣已是高齡社會，預估民國112年將步入超高齡社會。新北市65歲以上長者已超過59萬人，市府建構高齡社會基礎建設，包括今天開幕的5家，已有8家銀光咖啡館。

衛生局說，繼板橋府中、樹林、林口3家銀光咖啡館，新北今天聯合開幕的5家銀光咖啡館，都有不同的照顧能力。今年還會陸續在板橋、三重各再成立1家。

永和區文化路iCare Cafe長照咖啡館，有專業無障礙環境規畫人員駐點，也是新北新設立的輔具分站，提供輔具諮詢、行動力快篩、補助額度試算等服務。

板橋區新海路銀光不老咖啡館、三重區新北大道銀光不老咖啡館，提供多元課程與活動，鼓勵長者走出家門，共餐、交友與臨托。

永和區博愛街柏愛藥局不僅有藥師提供專業藥物諮詢，還有個案管理師連結長照，並結合藝術治療，成為巷弄裡的健康守護者。

樹林區啟智街和鄰居家護理所團隊，由熱心的居家護理師進駐，是家庭照顧者及被照顧者喘息舒緩的據點，透過護理專業成為社區民眾的健康照顧管家，並提供有溫度的長照服務。

市長侯友宜主持開幕時表示，新北照顧高齡長者及陪伴的照顧者，推動智能衛生所、智能醫療及公共托老中心、銀光咖啡館，讓咖啡館與長期照顧緊密結合。

侯友宜宣布，6月起，新北8家銀光咖啡館將在每星期二舉辦「銀光咖啡日」活動，依各場館特色推出課程教學、手沖咖啡指導、咖啡優惠等，要成為社區長者的第二個家。

衛生局長陳潤秋表示，推估新北市約有12萬7000名失能者，其中約2成使用長照服務資源，逾5成仰賴家庭自行照顧，社區需要類似銀光咖啡館提供整合照顧的好鄰居。有個案管理師進駐，提供一站式長照服務，無論照顧諮詢、申請長照、客製化照顧計畫都整合一起。

咖啡館 長照
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

盼高齡長輩有最好照顧 新北再增5家銀光咖啡館

25歲以下青年失業率超過10% 侯友宜：職訓補助最高2萬

影／罷韓倒數 侯友宜：會為韓國瑜加油打氣

侯友宜：活動中心、藝文場館下月開放 可辦婚禮了

相關新聞

北市解封進度 柯文哲：6月7日大致全面解封

台北市長柯文哲今天出席台北花博農民市集「枋寮漁菓節」展售活動，針對下周北市場館解封，柯文哲表示，北市解封計畫，除中央另有...

影／空拍、縮時攝影帶你看福隆沙雕小人國冒險旅程

2020福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天起到9月30日在福隆海水浴場開展，今天出大太陽光，首日湧入1千多人到福隆透透...

新北送子鳥學堂教視障父母善用其他知覺 陪伴孩子閱讀

誰說視障無法陪孩子讀書？新北市社會局請專家教視障家長如何陪著孩子閱讀，利用其他感官知覺，達到共讀效果。專業教師葉嘉青說，...

緬懷影帝身影 昇平戲院將播映吳朋奉刻劃的礦工身影

三金影帝吳朋奉驟世，社會大眾一片不捨，深耕在劇場及影視圈的吳朋奉，2008年也曾經協助黃金博物館煉金劇場的展示。為了緬懷...

盼高齡長輩有最好照顧 新北再增5家銀光咖啡館

新北市5家銀光咖啡館今聯合開幕，讓住在新北市的長者透過一站式長照服務，無論照顧諮詢、申請長照、客製化照顧計畫都可詢問，新...

台語說礦工生活 昇平戲院6月播吳朋奉「阿煉師的故事」

「我以前在這裡每天工作十幾個小時，不過我有個朋友叫魚標，他才是我看過最努力工作的人⋯⋯」，這是三金影帝吳朋奉生前和黃金博...

影／阿中部長民眾搶拍合影 福隆沙雕季55公尺巨人吸睛

福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場，受到疫情影響，今天沒有開幕典禮及表演活動，仍吸引不少人潮，上午已...

破愛文芒果、石斑銷售困境 「枋寮漁菓節」台北登場

屏東縣枋寮鄉是愛文芒果和養殖石斑、午魚的重要產區，受新冠肺炎疫情影響，不僅石斑難銷大陸價格重跌，愛文芒果也因盛產價跌，鄉...

拚經濟 黃珊珊：商家優惠擬轉消費者

行政院下周將會公布振興券方案，地方縣市也同步拚經濟，新北市長侯友宜表示，新北要做好微型經濟，聯合商圈舉辦優惠跟辦團購，帶...

侯友宜：活動中心、藝文場館下月開放 可辦婚禮了

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜昨表示，6月1日起，新北市開放活動中心、藝文場館等空間，可以舉辦婚禮、開放民眾進出；...

國一大華至汐止拓寬 可行性評估發包 議員建議增設七堵匝道

國道1號東湖至八堵交流道（2K到15K）路段，平時上下班尖峰時段就因通勤車流塞車，到例假日因為遊客往返東北角也經常塞車，...

文華東方大解雇 勞動局：勞資沒達共識就罰

台北文華東方酒店預計6月7日大量解雇212人，北市勞動局昨表示，勞資雙方昨天協商，文華東方有意將資遣日期延後到6月27日...

熱門新聞

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

影／蘇貞昌視察屏東大武院區批院長「連幾個車位搞不清楚」

疫情趨緩 竹縣首座遠百仍無法如期完工試營運

北市二殯泡水家屬跪水裡答禮 3喪家禮廳、火葬費全免

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。