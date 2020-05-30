巷弄內幸福長照 新北再增5家銀光咖啡館

新北市永和區等地5家銀光咖啡館，今天聯合開幕，提供舒適安心的社區空間，個案管理師提供整合式諮詢、申請、客製化照顧計畫，協助照顧家中長輩，讓長照就在熟悉的巷弄間。

新北市府衛生局表示，台灣已是高齡社會，預估民國112年將步入超高齡社會。新北市65歲以上長者已超過59萬人，市府建構高齡社會基礎建設，包括今天開幕的5家，已有8家銀光咖啡館。

衛生局說，繼板橋府中、樹林、林口3家銀光咖啡館，新北今天聯合開幕的5家銀光咖啡館，都有不同的照顧能力。今年還會陸續在板橋、三重各再成立1家。

永和區文化路iCare Cafe長照咖啡館，有專業無障礙環境規畫人員駐點，也是新北新設立的輔具分站，提供輔具諮詢、行動力快篩、補助額度試算等服務。

板橋區新海路銀光不老咖啡館、三重區新北大道銀光不老咖啡館，提供多元課程與活動，鼓勵長者走出家門，共餐、交友與臨托。

永和區博愛街柏愛藥局不僅有藥師提供專業藥物諮詢，還有個案管理師連結長照，並結合藝術治療，成為巷弄裡的健康守護者。

樹林區啟智街和鄰居家護理所團隊，由熱心的居家護理師進駐，是家庭照顧者及被照顧者喘息舒緩的據點，透過護理專業成為社區民眾的健康照顧管家，並提供有溫度的長照服務。

市長侯友宜主持開幕時表示，新北照顧高齡長者及陪伴的照顧者，推動智能衛生所、智能醫療及公共托老中心、銀光咖啡館，讓咖啡館與長期照顧緊密結合。

侯友宜宣布，6月起，新北8家銀光咖啡館將在每星期二舉辦「銀光咖啡日」活動，依各場館特色推出課程教學、手沖咖啡指導、咖啡優惠等，要成為社區長者的第二個家。

衛生局長陳潤秋表示，推估新北市約有12萬7000名失能者，其中約2成使用長照服務資源，逾5成仰賴家庭自行照顧，社區需要類似銀光咖啡館提供整合照顧的好鄰居。有個案管理師進駐，提供一站式長照服務，無論照顧諮詢、申請長照、客製化照顧計畫都整合一起。