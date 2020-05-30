外型粗獷內心溫柔 警員傅志平用暖心感化收容人

新北市沙崙派出所警員傅志平不但平時給予治安顧慮人口關懷，還會前往監所探視。收容人小文深受感動，寄贈一幅臨摹唐朝元真禪師的垂訓詩，比擬自己內心世界並表達對暖警感恩。

板橋警分局今天發布新聞表示，沙崙派出所警員傅志平日前收到一件台北看守所寄出的小包裹，是幅全開宣紙的工整書帖。看守所收容人小文（化名），在監所悔過靜思之際，以書法表達內心的感觸與感謝。

這是小文臨摹唐朝名書法家歐陽詢的書體，節錄唐朝元真禪師所寫的垂訓詩，「閑中檢點平生事，靜坐思量日所為，常把一心行正道，自然天地不相虧」。垂訓詩內容寓意人生要受多少的教訓，才能學到很多的經驗。

小文也以金剛怒目形容在家門口初次見到外型粗獷，身高180公分，體重100多公斤的壯碩警員傅志平的印象。

小文以為警察是要來抓他，傅志平表明他是管區警員，因小文之前的犯罪紀錄，依規定需訪查了解轄區所列管治安顧慮人口的背景與現況。

小文透露，曾因毒品上癮需服藥才能入睡，但後遺症是睡眠期間常不自知醒來外出犯法，經常警方出示蒐證錄影才知道自己竟然觸法而懊悔。

傅志平雖外表粗獷高大，但內心溫柔纖細，鼓勵小文維持正常作息與生活習慣，降低依賴安眠藥助眠。不久，他在某機車竊盜案一眼認出竊嫌是小文，立刻電話通知到案說明，小文也立即坦承犯行。

傅志平見到小文認錯及悔過的態度，再次鼓勵他改過向善，並透過關係介紹工作，讓小文得以在進入監所前暫時謀生。

在監所收容期間，小文反省一生除家人與女友包容外，都是一些損友，身邊都沒有真心關懷的朋友。他還寫信感謝傅志平抽空到台北看守所探視，珍惜彼此的緣分。而且難以相信逮捕他的警察，竟如此用心教導他改過向善，並沒貼標籤放棄他。

傅志平表示，能夠溫馨感化收容人，只是人在公門好修行，微不足道的關心付出，能為誤入歧途的人，點一盞迷途知返的光明燈，是從警生涯滿滿的成就感。