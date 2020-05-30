振興券將實施 柯文哲：真正需要是產業轉型

新冠肺炎疫情趨緩，政府預計6月2日宣布「付1000元換3000元」的振興券實施方案；對此，台北市長柯文哲今表示，真正需要是產業轉型，在這一波中美大戰加上疫情，台灣產業應要思考轉型，轉型才是真正政治上的難題，產業復興，「我倒覺得一解封就回去了」。

柯文哲表示，府內也在研討振興券，從萬元之亂一直到振興券問題，證明台灣要成為現代化國家的基礎建設還是有問題；如果我們有電子身分證、財產總歸戶的一種網路系統，這些都很容易，但現在基礎建設還是有差。

柯文哲說，北市7月1日要推台北通，還有悠遊付，有很努力在做，不過整個國家的基礎建設要完成，還需要時間，現只證明整個國家基礎建設還不是很好。他說，國內真正需要是產業轉型，他看台北餐廳目前有8成都滿了，固然有受疫情影響，解封後應該馬上就回去。