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北市解封進度 柯文哲：6月7日大致全面解封
台北市長柯文哲今天出席台北花博農民市集「枋寮漁菓節」展售活動，針對下周北市場館解封，柯文哲表示，北市解封計畫，除中央另有規定，如公共運輸、醫院和公有市場防疫限制，會持續依規定實施外，其他中央沒規定的原則上就會解封，解封原則是維持社交距離或戴口罩，能做到人數就不限制，6月7日大概全面解封。
北市府指出，第三波6月1日與6月7日解封原則，會隨時因應疫情滾動修正，關閉場館或暫停服務；大眾運輸、公有市場、醫療院所依中央規定配戴口罩。
若無特殊情況，北市府機關、場館將解除出入門禁管制，但仍應維持社交距離，如無法則戴口罩；另考量保護員工，鼓勵第一線市府員工戴口罩，口罩會由市府提供，進入室內場館則維持實名制。
老人共餐服務，若6月7日前沒有新增本土個案就恢復，但需保持距離或設置隔板、不吃桌菜等原 則；若有新增本土個案，則維持不共餐。
另外，6月7日起取消室內場館人數限制，小巨蛋主場館恢復活動舉辦，但廠商需自負因疫情影響而停辦活動的風險，且必須遵守戴口罩、量體溫及實名制規範。
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