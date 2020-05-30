北市6月7日全面解封 大眾運輸醫院公有市場除外

台北市長柯文哲今天表示，北市解封照中央原則，除了大眾運輸、醫院及公有市場，其餘全面解封。室內實名制、無法保持社交距離就要戴口罩等防疫措施仍繼續實施。

台北市長柯文哲今天出席「花博農民市集-枋寮漁菓節」，接受媒體聯訪時被問及解封相關問題，他表示，除了大眾運輸、公有市場、醫療院所等中央特別規定的場所，6月7日全面解封。

柯文哲指出，解封原則是可維持社交距離、不能就戴上口罩，若有戴口罩，就不限制活動人數。

此外，北市府6月1日起解除門禁管制，但鼓勵第一線市府員工戴口罩，口罩由市府提供；室內實名制照舊；6月7日前無新增本土個案便恢復老人共餐，維持距離或設隔板。