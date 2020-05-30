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台北小巨蛋6月7日解封 租金減半盼復興活動展演

中央社 / 台北30日電

新冠肺炎疫情緩解，6月7日防疫規範將鬆綁，台北小巨蛋主場館也將受理新申請案，於恢復活動舉辦後至109年底前舉辦之活動，均享有場地使用費減免50%的優惠。

北捷運公司表示，隨著國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫期趨緩，並配合中央流行疫情指揮中心6月7日後擴大鬆綁生活防疫規範，台北小巨蛋主場館將於6月7日後恢復受理新申請案。

北捷表示，為鼓勵活動恢復演出，訂定主場館活動減租方案，於恢復活動舉辦後至109年底前舉辦的活動，均享有場地使用費減免50%優惠。

此外，活動廠商需遵守「1個前提、3項原則」：活動舉辦前提為「廠商須能因應疫情變化配合政策隨時取消或延期」，活動舉辦期間須符合「配戴口罩」、「量體溫」及「進場採實名制」等3項原則，並隨疫情狀況調整滾動式修正。

若原7至12月已簽約之活動廠商，無法配合前述作業原則而需取消者，考量疫情實屬不可抗力之因素，均將依契約不可抗力規定，全數退還活動廠商已繳交之租金。

至於取消租用釋出之空餘檔期，則將開放各界提出申請，收件後將盡速提送台北市文化局檔期審議委員會審議。

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