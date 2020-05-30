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影／空拍、縮時攝影帶你看福隆沙雕小人國冒險旅程
2020福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天起到9月30日在福隆海水浴場開展，今天出大太陽光，首日湧入1千多人到福隆透透氣，欣賞32座國際水準沙雕作品，透過空拍及縮時攝影，長達55公尺巨人沙雕躺在沙灘上等待救援，成為亮點。
今年沙雕季因疫情關係，國際沙雕師無法來台創作，改由13位台灣沙雕師協力完成，今年除了長達55公尺的巨人主雕之外，在展區盡頭的黃金金字塔沙雕也高達8米，在塔頂尖端更是暗藏彩蛋，日落時分東北角的夕陽就會穿過尖端的洞口，投射在黃金沙灘之上。
其中還有最夯的防疫國家隊，指揮官陳時中戴著粉紅口罩坐鎮沙雕展，3位醫護人員戴著粉紅口罩打擊新冠病毒，象徵台灣疫情逐漸緩和，迎接嶄新未來。
觀光局東北角管理處表示，規畫3梯次雙心沙雕創作活動，廣邀夫妻、情人甚至是彼此珍惜的家人或朋友，一同來創作雙心沙雕，今年也規畫2場次沙雕教學觀摩，邀請親子參加，並辦2梯次的沙灘瑜珈，活動最新報名訊息敬請參｢2020福隆國際沙雕藝術季官網｣與FB粉絲團｢東北角之友｣。
福容大飯店福隆指出，也獲新北市政府頒發之「我OK你FUN心」安心旅遊標章，從即日起到7月14日推出「格列佛的夢遊世界」住房專案，2人成行平日只要6999元起，加贈早晚餐各2客，以及休閒活動好禮4選一，有親子家庭最愛的夜訪沙蟹生態導覽、追風鐵馬行暢遊東北角海岸，以及趣味的手做DIY或是實境VR體驗活動，詳情請上福容大飯店福隆官網www.fullon-hotels.com.tw/fl。
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