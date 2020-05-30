新北送子鳥學堂教視障父母善用其他知覺 陪伴孩子閱讀

誰說視障無法陪孩子讀書？新北市社會局請專家教視障家長如何陪著孩子閱讀，利用其他感官知覺，達到共讀效果。專業教師葉嘉青說，人有視、聽、嗅、味和觸覺，視障者善用其他知覺，加上父母有溫度和情感，有聲書也無法替代。

目前多數視障家長苦於無法陪伴孩子閱讀，坊間多購買有聲書取代。為讓視障父母也能享受親子閱讀樂趣，社會局委託伊甸新北愛明發展中心辦「非說Book送子鳥學堂」，聘請葉嘉青傳授技巧。

「聲音是有表情的」葉嘉青說，孩子的大腦在3歲前已完成80％的發展，對各種事物都會嘗試探索，視障父母親子共讀時，只要善用聲音的抑揚頓挫表現，可增加孩子的興趣，她以「手指謠」示範，帶領眾人學習。

從事按摩業的「平哥」5歲罹患腦膜炎導致視神經萎縮，成為重度視障者，他妻子「婷婷」也在5歲時因急性青光眼成為視障，兩人婚後對是否生育曾很困擾，但最後依然決定生下如今半歲大的「小宣」。

婷婷表示，2018年她曾參加送子鳥學堂，學習育兒技巧，孩子出世後卻連連包尿布都手忙腳亂。孩子逐漸長大，或許還聽不懂故事，但希望陪伴閱讀，建立習慣。