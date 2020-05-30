緬懷影帝身影 昇平戲院將播映吳朋奉刻劃的礦工身影

三金影帝吳朋奉驟世，社會大眾一片不捨，深耕在劇場及影視圈的吳朋奉，2008年也曾經協助黃金博物館煉金劇場的展示。為了緬懷影帝，黃金博物館6月在充滿歷史感的昇平戲院，播映與吳朋奉合作的短片「煉金劇場─阿煉師的故事」，欣賞一代影帝的身影。

黃金博物館館長王錦華說，黃金博物館在2008年規劃煉金劇場─阿煉師的故事，以真人結合動畫製成的小劇場，內容介紹採金時期礦工辛苦的生活。當年為了讓展示內容更加生動及溫暖，邀請吳朋奉用他豐富的生命歷練及精湛的演技娓娓道出礦山小人物身影。

營運推廣組組長王慧珍表示，影片中吳朋奉獨挑大樑，唱作俱佳，用道地的台語及真摯的情感刻劃礦工們生活的無奈。歡迎民眾6月到昇平戲院欣賞阿煉師的故事小短片，透過他的聲音與影像，彷彿可以看到本人仰首伸眉、意氣飛揚地沈浸在對表演的熱愛當中。詳細節目資訊，請上黃金博物館官網。

民國60年代以前，九份因金礦而火紅，人潮進駐，娛樂產業豐富。昇平戲院起初一樓是石造、2樓是木造，但後來又被颱風吹倒，民國40年改建成如今鋼筋混凝土現狀。

日治時期，昇平戲院一天連演下午、晚上共2場，全盛時期甚至出現全月滿檔的歌仔戲表演，光復後也演過布袋戲，知名戲班「小西園布袋戲團」更曾受邀登台，是昔日最大眾化的娛樂場所，可惜隨著金礦年代落幕，人口外移，昇平戲院也在民國75年停止營業。