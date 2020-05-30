快訊

退WHO、取消香港優惠：川普「懲罰中國」時間表何時開始？

空軍新將官晉任 兩位F-16飛官升中將

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緬懷影帝身影 昇平戲院將播映吳朋奉刻劃的礦工身影

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
黃金博物館將播映吳朋奉刻劃的礦工身影。圖／黃金博物館提供
黃金博物館將播映吳朋奉刻劃的礦工身影。圖／黃金博物館提供

三金影帝吳朋奉驟世，社會大眾一片不捨，深耕在劇場及影視圈的吳朋奉，2008年也曾經協助黃金博物館煉金劇場的展示。為了緬懷影帝，黃金博物館6月在充滿歷史感的昇平戲院，播映與吳朋奉合作的短片「煉金劇場─阿煉師的故事」，欣賞一代影帝的身影。

黃金博物館館長王錦華說，黃金博物館在2008年規劃煉金劇場─阿煉師的故事，以真人結合動畫製成的小劇場，內容介紹採金時期礦工辛苦的生活。當年為了讓展示內容更加生動及溫暖，邀請吳朋奉用他豐富的生命歷練及精湛的演技娓娓道出礦山小人物身影。

營運推廣組組長王慧珍表示，影片中吳朋奉獨挑大樑，唱作俱佳，用道地的台語及真摯的情感刻劃礦工們生活的無奈。歡迎民眾6月到昇平戲院欣賞阿煉師的故事小短片，透過他的聲音與影像，彷彿可以看到本人仰首伸眉、意氣飛揚地沈浸在對表演的熱愛當中。詳細節目資訊，請上黃金博物館官網。

民國60年代以前，九份因金礦而火紅，人潮進駐，娛樂產業豐富。昇平戲院起初一樓是石造、2樓是木造，但後來又被颱風吹倒，民國40年改建成如今鋼筋混凝土現狀。

日治時期，昇平戲院一天連演下午、晚上共2場，全盛時期甚至出現全月滿檔的歌仔戲表演，光復後也演過布袋戲，知名戲班「小西園布袋戲團」更曾受邀登台，是昔日最大眾化的娛樂場所，可惜隨著金礦年代落幕，人口外移，昇平戲院也在民國75年停止營業。

後來在民國100年在各界努力下，昇平戲院恢復運作，由黃金博物館就近管理，但功能僅限白天靜態展示性質或播放懷舊電影。

黃金博物館將播映吳朋奉刻劃的礦工身影。圖／黃金博物館提供
黃金博物館將播映吳朋奉刻劃的礦工身影。圖／黃金博物館提供
黃金博物館將播映吳朋奉刻劃的礦工身影。圖／黃金博物館提供
黃金博物館將播映吳朋奉刻劃的礦工身影。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 劇場 布袋戲
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

台語說礦工生活 昇平戲院6月播吳朋奉「阿煉師的故事」

「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

吳朋奉海邊揮手 前女友曝相愛足跡淚留「永遠愛你」

淚送三金影帝 吳朋奉樹葬歸塵台灣土地

相關新聞

台語說礦工生活 昇平戲院6月播吳朋奉「阿煉師的故事」

「我以前在這裡每天工作十幾個小時，不過我有個朋友叫魚標，他才是我看過最努力工作的人⋯⋯」，這是三金影帝吳朋奉生前和黃金博...

新北送子鳥學堂教視障父母善用其他知覺 陪伴孩子閱讀

誰說視障無法陪孩子讀書？新北市社會局請專家教視障家長如何陪著孩子閱讀，利用其他感官知覺，達到共讀效果。專業教師葉嘉青說，...

緬懷影帝身影 昇平戲院將播映吳朋奉刻劃的礦工身影

三金影帝吳朋奉驟世，社會大眾一片不捨，深耕在劇場及影視圈的吳朋奉，2008年也曾經協助黃金博物館煉金劇場的展示。為了緬懷...

盼高齡長輩有最好照顧 新北再增5家銀光咖啡館

新北市5家銀光咖啡館今聯合開幕，讓住在新北市的長者透過一站式長照服務，無論照顧諮詢、申請長照、客製化照顧計畫都可詢問，新...

影／阿中部長民眾搶拍合影 福隆沙雕季55公尺巨人吸睛

福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場，受到疫情影響，今天沒有開幕典禮及表演活動，仍吸引不少人潮，上午已...

破愛文芒果、石斑銷售困境 「枋寮漁菓節」台北登場

屏東縣枋寮鄉是愛文芒果和養殖石斑、午魚的重要產區，受新冠肺炎疫情影響，不僅石斑難銷大陸價格重跌，愛文芒果也因盛產價跌，鄉...

拚經濟 黃珊珊：商家優惠擬轉消費者

行政院下周將會公布振興券方案，地方縣市也同步拚經濟，新北市長侯友宜表示，新北要做好微型經濟，聯合商圈舉辦優惠跟辦團購，帶...

侯友宜：活動中心、藝文場館下月開放 可辦婚禮了

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜昨表示，6月1日起，新北市開放活動中心、藝文場館等空間，可以舉辦婚禮、開放民眾進出；...

國一大華至汐止拓寬 可行性評估發包 議員建議增設七堵匝道

國道1號東湖至八堵交流道（2K到15K）路段，平時上下班尖峰時段就因通勤車流塞車，到例假日因為遊客往返東北角也經常塞車，...

文華東方大解雇 勞動局：勞資沒達共識就罰

台北文華東方酒店預計6月7日大量解雇212人，北市勞動局昨表示，勞資雙方昨天協商，文華東方有意將資遣日期延後到6月27日...

「修水電，Women Can」 新北20婆媽考取證照

新北市政府社會局為婦女開辦丙級室內配線職訓班，她們拿起老虎鉗、噴燈等工具爬上小山坡，在光啟高中國家考場專業教室思考如何整...

電動公車進度慢 柯文哲：中央補助太晚公布

北市府計畫111年達到電動公車400輛的目標，但至今仍只有28輛，普及率僅0.8%。台北市長柯文哲昨天直言進度緩慢，還抱...

熱門新聞

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

北市二殯泡水家屬跪水裡答禮 3喪家禮廳、火葬費全免

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

影／等好久了！嘉義市這酒店防疫檢查合格今晚復業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。