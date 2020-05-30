新北創新教育加速器 學生挑戰當公民記者

新北市三民高中、鷺江國中及蘆洲國中獲選「新北創新教育加速器計畫」，跨校聯合開課，成立「蘆洲青創基地」。充實學校設備、建置攝影棚、直播間及社團課程，以新媒體串連、挖掘學生潛力，其中還有公民記者團隊。

三校去年申請全國首創「新北創新教育加速器計畫」，以結合在地特色與新媒體教育的蘆洲青創基地計畫，從114件方案中脫穎而出，獲選3年旗艦級計畫補助。

三民高中校長沈美華表示，公民記者是學校沒有的課程，因應時代趨勢，培養創意思考、溝通表達及策畫觀察的能力。從觀察、發想議題、企畫、拍攝到後製，一步步完成專題新聞，如「國際新冠疫情對國際交換生的影響及因應」，就訪問教育局長、校長及國際交換生，對學生是很好的訓練。

沈美華說，還有「學校環保減塑」議題，期待透過學生的影片，因為更貼近學生的需要，讓政策可以更有效推行。

教育局表示，「新北創新教育加速器計畫」是將過去8年的高中高職旗艦計畫轉型，鼓勵與支持學校進行「跨國」、「跨校」、「跨學制」、「跨領域」的各項教育合作，提出有助於學生適性發展的創新方案，可包含大專院校、產業界及NGO等。