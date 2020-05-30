盼高齡長輩有最好照顧 新北再增5家銀光咖啡館

新北市5家銀光咖啡館今聯合開幕，讓住在新北市的長者透過一站式長照服務，無論照顧諮詢、申請長照、客製化照顧計畫都可詢問，新北市長侯友宜今天也宣布，新北目前有8家銀光咖啡館，要在2022年增加到16家，方便照顧社區長者。

侯友宜今天參加有FU長照站5家銀光咖啡館聯合開幕，侯友宜表示，新北市從很多面向著手照顧高齡長者，包括公共托老中心、智能衛生所、遠距醫療、銀新未來城、銀光咖啡館等，加上今天開幕的5家，每家各有特色，像永和iCare Café有無障礙規劃人員駐點，也是新北市的輔具分站，而永和柏愛藥局則有藥物諮詢及個案管理師。長輩們如要了解專業事項，可以到銀光咖啡館輕鬆喝杯咖啡，聽取諮詢課程。

衛生局表示，今天聯合開幕的5家銀光咖啡館都有不同的特色，除了永和iCare Cafe長照咖啡館外，板橋與三重銀光不老咖啡館提供多元課程與活動，鼓勵長者走出家門共餐、交友。永和柏愛藥局則有藥師提供專業藥物諮詢，還有個案管理師為長者連結長照，並結合藝術治療。樹林和鄰居家則由護理團隊經營，透過護理專業提供有溫度的長照服務。

侯友宜表示，8家銀光咖啡館將在每周二舉辦「銀光咖啡日」活動，依各場館特色推出課程教學、手沖咖啡指導、咖啡優惠等，要成為社區長者「看得見、找得到、用得好」的第二個家。