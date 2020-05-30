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台語說礦工生活 昇平戲院6月播吳朋奉「阿煉師的故事」
「我以前在這裡每天工作十幾個小時，不過我有個朋友叫魚標，他才是我看過最努力工作的人⋯⋯」，這是三金影帝吳朋奉生前和黃金博物館煉金劇場合作的短片「煉金劇場─阿煉師的故事」，他以熟練的台語、真摯的情感刻畫礦工生活。黃博為緬懷影帝，6月特別在昇平戲院播映。
吳朋奉日前在家驟世，令社會大眾一片不捨。深耕劇場及影視圈的吳朋奉，2008年曾經協助黃金博物館煉金劇場的展示，合作短片「煉金劇場─阿煉師的故事」。
黃金博物館館長王錦華表示，黃金博物館在2008年規畫煉金劇場─阿煉師的故事，以真人結合動畫製成小劇場，內容介紹採金時期礦工辛苦的生活。為了能讓展示內容更加生動及溫暖，當年特別邀請吳朋奉先生。
吳朋奉用他豐富的生命歷練及精湛的演技娓娓道出礦山小人物身影，影片中，吳朋奉獨挑大樑、唱作俱佳，用道地的台語、真摯的情感刻畫礦工生活的無奈。
黃博邀請民眾到昇平戲院欣賞一代影帝的身影，透過他的聲音與影像，彷彿可以看到本人仰首伸眉、意氣飛揚地沈浸在對表演的熱愛當中。詳細節目資訊，可上黃金博物館官網https://www.gep.ntpc.gov.tw。
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