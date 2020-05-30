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影／阿中部長民眾搶拍合影 福隆沙雕季55公尺巨人吸睛

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
沙雕師KUSO的防疫國家隊作品，有阿中部長戴著口罩坐鎮沙雕展，吸引民眾合照搶拍。記者游明煌／攝影
沙雕師KUSO的防疫國家隊作品，有阿中部長戴著口罩坐鎮沙雕展，吸引民眾合照搶拍。記者游明煌／攝影

福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場，受到疫情影響，今天沒有開幕典禮及表演活動，仍吸引不少人潮，上午已突破千人，今天起展出國內13位沙雕師打造的32座沙雕作品，沙雕師KUSO的防疫國家隊作品，有阿中部長戴著口罩坐鎮沙雕展，吸引民眾合照搶拍，直說「好像，我要跟他拍」。從彩虹橋由上往下可以俯視整個沙雕展區，視野最棒。

福隆沙雕藝術季展期到9月30日，入場門票100元。今天主辦單位開放前1000名遊客免費入場，一早8點不到就有不少不民眾來排隊等著進入，到上午11時就已突破1千多遊客，到中午以後陸續有不少人潮湧入。一名女遊客和先生帶著2個小朋友到場，她說，今天天氣很好，特別來看沙雕，小朋友看到阿中部長都很高興。

阿中部長的沙雕前擠了不少人拍照，有不少年輕人、小朋友，還有全家大小一起輪流拍照，人氣最旺。長達55公尺的巨人沙雕作品橫躺沙灘，臉部表情十分傳神，表達一名巨人在海洋旅行過程中，意外飄流到福隆沙灘，結果被沙灘小人國武士抓住，神情彷彿在等人救援，也吸引很多民眾聚焦。

觀光局東北角管理處長陳美秀說，今年因為疫情的關係，國際沙雕師不能來，全部都是國內好手，主題是「巨人的夢遊世界」，充滿想像。今年特別加大作品展區範圍及沙雕作品尺寸，以拉開參觀動線，增加人與人的距離，同時在售票處裝設戶體溫偵測儀，人潮流量管制設備，也宣導民眾保持社交距離。

福隆福容飯店副總陳柏宏表示，沙雕作品中有防疫國家隊沙雕應景，指揮官阿中部長戴上口罩，是沙雕師KUSO的作品，藉由這件作品來感謝防疫人員的辛苦，也在現場進行防疫宣導，另外，還雕了座守護天使，讓交通部守護振興台灣的旅遊業。

活動期間還有打卡抽萬元住宿券等活動，福容福隆也獲新北市政府「我OK你FUN心」安心旅遊標章，以高規格防疫作為，保護旅客的安心度假，並以東北角新鮮食材打造美饌料理。福容大飯店配合沙雕季活動，在園區大草皮設置絕美打卡點，用手工編織的天空之眼裝置藝術，讓遊客用藝術家的視線欣賞福隆沙灘黃金海岸與碧海藍天美景，還有FULONG地標可供親朋好友一起拍照。

福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影
福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影
福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影
福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影
福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影
福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影
沙雕師KUSO的防疫國家隊作品，有阿中部長戴著口罩坐鎮沙雕展，吸引民眾合照搶拍。記者游明煌／攝影
沙雕師KUSO的防疫國家隊作品，有阿中部長戴著口罩坐鎮沙雕展，吸引民眾合照搶拍。記者游明煌／攝影
福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影
福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影
福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影
福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」今天在福隆海水浴場登場。記者游明煌／攝影

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