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文華東方大解雇 勞動局：勞資沒達共識就罰

聯合報 / 記者翁浩然楊正海／台北報導
台北文華東方酒店擬6月7日大量解雇員工212人，勞動局長陳信瑜（中）昨指出，經早勞資協商，業者有意將資遣日期延至6月27日。記者翁浩然／攝影
台北文華東方酒店擬6月7日大量解雇員工212人，勞動局長陳信瑜（中）昨指出，經早勞資協商，業者有意將資遣日期延至6月27日。記者翁浩然／攝影

台北文華東方酒店預計6月7日大量解雇212人，北市勞動局昨表示，勞資雙方昨天協商，文華東方有意將資遣日期延後到6月27日，市府昨已發文要求6月5日前補齊解雇計畫書，若在業者承諾的6月27日前，勞資雙方不能達成共識，就依大量解僱勞工保護法處以最高50萬元罰鍰。

至於文華東方主張，未在60天前提報大量解雇計畫書，是因疫情影響營運，符合天災、事變或突發事件，不受60日限制，勞動局長陳信瑜說，「勞動局不會妥協這種說法，文華東方酒店仍應依大解法妥善處理資遣」。

台北市副市長黃珊珊也指出，文華東方違反勞基法部分，該處分就處分，但其他有關市府合約部分，會以協商來處理，希望文華東方能撑過去，履約而不是求償，這是原則。她說，業者客房部分申請停止，有向市府申請紓困，停止使用部分市府有減稅。

陳信瑜表示，文華東方酒店解雇名單中，負責廚務員工共有62人，主管有41人，業者已依規定，將3月底至今解雇的39人、預計解雇的212人，共251人的勞工資料登入勞動部資遣通報系統，人數已達大解法單日解雇100人門檻。

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