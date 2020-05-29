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捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案
北市捷運工程局負責興建的捷運環狀線南環段與北環段，預計明年7月開工，其中南環段已規畫在國立政治大學莊敬外舍興建車站出口，配合開工，校方也將在7月移交空宿舍大樓給捷運局拆除，如今卻傳有學生不滿校方規畫的替代宿舍方案，認為費用較高或通勤距離遠；對此，捷運局則說，興建地點早在10年前就協議確定，學生宿舍問題應由校方協助解決。
捷運局表示，捷運環狀線南環段與北環段興建計畫，去年5月31日已由內政部核定，目前由廠商進行細部規畫中，預計年底完成，以政大站為來說，大致是規畫諸如出口、通風井位置方向等設計，地點並不會改變。
捷運局說，南北環段主體工程將在明年招標，預計7月由得標廠商開工施作，政大站出口用地現為莊敬外舍4到8舍，大樓無法部分拆除，否則會缺乏鍋爐等設備，造成宿舍機能不全，或有變成危樓等疑慮，因此當初就與政大談妥要整棟樓移交後由施工單位拆除，目前就訂在7月進行。
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