聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市推藝文紓困三二一 柯文哲：期望早日回到正常生活
台北市長柯文哲今晚間出席文化局在中山堂前廣場舉辦的2020廣場藝術節，這也是受到疫情影響的近5個月以來，柯首次參加大型藝文表演活動。
柯文哲說，疫情之後，為帶動藝文活動的復甦，推出有三二一方案，希望台北市民可以早一點回到正常的生活。
柯文哲說，市立交響樂團日前也在大安森林公園舉辦小型露天音樂會，6月5日也將在國家音樂廳舉辦售票的音樂會。
柯文哲表示，疫情之後，為帶動藝文活動的復甦，推出有三二一方案。三就是三項放寬，補助放寬、營運彈性、活動形式放寬。
二就是二項優惠，包括訂定門票優惠和減收場地租金，今天的晨會中已決定從7月開始，提供6個月的場地租金減半。最後一就是單一窗口，從便民的角度出發，提供藝文團體補助證明和諮詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言