北市推藝文紓困三二一 柯文哲：期望早日回到正常生活

台北市長柯文哲今晚間出席文化局在中山堂前廣場舉辦的2020廣場藝術節，這也是受到疫情影響的近5個月以來，柯首次參加大型藝文表演活動。

柯文哲說，疫情之後，為帶動藝文活動的復甦，推出有三二一方案，希望台北市民可以早一點回到正常的生活。

柯文哲說，市立交響樂團日前也在大安森林公園舉辦小型露天音樂會，6月5日也將在國家音樂廳舉辦售票的音樂會。

柯文哲表示，疫情之後，為帶動藝文活動的復甦，推出有三二一方案。三就是三項放寬，補助放寬、營運彈性、活動形式放寬。

二就是二項優惠，包括訂定門票優惠和減收場地租金，今天的晨會中已決定從7月開始，提供6個月的場地租金減半。最後一就是單一窗口，從便民的角度出發，提供藝文團體補助證明和諮詢。