水淹二殯告別式 北市殯葬處：3喪家規費全免

台北市午後受鋒面低壓帶及熱力作用影響，北市部分地區出現瞬間明顯的雨勢。其中文山區最大雨勢時，10分鐘雨量達24毫米，半小時雨量達68毫米，目前整體累積雨量為81.5毫米，目前積淹水地方多已逐步退去。不過大雨一度造成第二殯儀館積水，影響喪家公祭，經過殯葬處動用沙包和抽水機，公祭才得以進行。

北市民政局指出，目前二殯正進行第二期整建工程，下午文山地區瞬間強降雨導致景仰樓一樓禮廳淹水約10公分情形，殯葬處已立即通報廠商調派抽水設備完成排水，並向當日受影響告別式場次的家屬致歉。

民政局表示，二殯發生淹水事件主要是施工廠商近日進行緊臨景仰樓側的連續壁導溝開挖，但在今日下午文山地區瞬間強降雨情況下，因工區內排水不及才導致雨水溢流至旁邊的一樓禮廳。殯葬處已要求廠商增加抽水機台數，以避免再次發生雨水溢流情形。

殯葬處表示，已陸續聯絡相關場次的治喪家屬，對於影響告別式的進行表達歉意，並同意給予禮廳規費及火化費用全免。