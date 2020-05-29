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小巨蛋冰上樂園6月1日解封 開放一般民眾使用

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
配合北市府第3階段場館解封，小巨蛋冰上樂園原本考量防疫，僅開放會員與學員使用，6月1日起將恢復正常營業，開放一般遊客進場，但所有入場人員仍要遵守「防疫新生活運動」。圖／北捷公司提供
配合北市府第3階段場館解封，小巨蛋冰上樂園原本考量防疫，僅開放會員與學員使用，6月1日起將恢復正常營業，開放一般遊客進場，但所有入場人員仍要遵守「防疫新生活運動」。圖／北捷公司提供

新冠肺炎疫情趨緩，配合北市府第3階段場館解封，小巨蛋冰上樂園原本考量防疫，僅開放會員與學員使用，6月1日起將恢復正常營業，開放一般遊客進場，但所有入場人員仍要遵守「防疫新生活運動」，包含戴口罩、量體溫、保持社交距離，同時也要實名登記，而人數上限也從先前100人恢復到疫情前的400人。

負責營運小巨蛋冰上樂園的台北捷運公司表示，小巨蛋冰上樂園於6月1日開放一般民眾後，會要求民眾保持社交距離，觀眾席已張貼藍色「座位區」貼紙，供民眾入座後與其他遊客保持室內1.5公尺以上間距；入場民眾也必須配合實名制登記，量體溫、全程戴口罩，入口則設有酒精消毒用品。

至於小巨蛋主場館何時解封？北捷表示，將由市政府評估後，適時宣布。

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