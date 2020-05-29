蘆北農地開發案有解 地方爭建多功能大樓

蘆洲北側農業區開發案，納入新北都市計畫通盤檢討範圍，而緊鄰蘆北開發案的蘆洲民族路408巷因停車問題和門牌亂象，困擾當地居民，新北市議員李翁月娥希望在清海宮旁的「機7」用地，興建一座包含停車場及活動中心多功能大樓，帶動地方發展。

新北市議員李翁月娥表示，清海宮旁有一塊2300坪的機關用地，為了除了要求市府蓋公園外，也希望興建像仁愛停車場一樣的多功能大樓，讓水河活動中心搬遷過去，也轉移民族路408巷中間的停放車輛，讓路幅變寬。另外，屆時也要請地政局好好整頓這裡的門牌亂象。

蘆洲區水河里里長李文發指出，民族路408巷的門牌紊亂，是他上任來最頭痛的問題，而且水河活動中心附近交通紊亂車禍頻傳，很感謝議員能幫忙爭取，解決問題。

對於市議員李翁月娥的建議，城鄉局總工程司王敏治樂觀其成，但還必須等都市計畫通過後，然後進行區段徵收，才能執行後續的開發與建設。

停擺多年的蘆洲南北側農地開發案，在民代奔走下又重起爐灶，新北市長侯友宜也相當重視，把它列入翻轉新北的重要指標，希望這次能開花結果，有效帶動地方發展。