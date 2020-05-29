汐止金龍湖水位暴漲 居民憂水門開啟功能

梅雨季到了，這幾天雨勢不小，在新北市汐止區的金龍湖下大雨湖水暴漲，民眾擔心會有積淹水情形，也質疑水門到底有沒有開啟，今(29)日新北市議員白珮茹也請相關單位現場說明，並強調水門是採連線控制，警戒水位達13.10時，就會開啟水門。

市議員白珮茹說，主要是民眾對於水門的開關有疑慮，所以，我們會同市府水利局抽管科跟包商就金龍湖水閘門開啟跟關閉的整個操作程序做釐清，因為，金龍湖在十幾年前就已經做好排水箱涵，所以水到一定高度會直接排入箱涵再流入基隆河，那因為昨天豪大雨，民眾看到水很滿卻還沒有排出去很擔心。

白珮茹表示，就水利局提供的資料，水利局是有依照操作程序，我們也會就整個操作程序是不是有必要做的更精密，更能釐清疑慮來做檢討，那因為民眾並不是很了解，我也會公布在網站上，就操作程序讓大家更清楚，那目前金龍湖也有都裝攝影機，水位也都有連線到金龍抽水站做監控的動作，一但到達警戒線的時候，警報器就會響，操作人員會就操作程序實施排水功能。

會勘當天水位並沒有到達警戒值，屬於12.85公尺呆水位，所以，採取自然溢流，而監測水位也都有和抽水站連線，警戒水位達13.10時，警報就會響，而開啟水位則是在13.16公尺，不過，都會提前做開啟動作，像前一天大雨水位一度高達13.11已經有即時處理。