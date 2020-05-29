雙溪區泰平里古道遊 大啖鮮魚農產美食趣

雙溪區泰平里的灣潭古道全長四千多公尺，是夏季避暑的好去處，民眾可自雙溪坪林交界的張家莊露營地，或是泰坪里灣潭古道附近探訪，兩端入口的休憩莊園也都有種植有機農產，利用清澈溪水養殖鮮魚，探訪古道也能大啖美食樂趣。

雙溪區公所趁著最近夏季來臨，邀請民眾前來探訪淡蘭古道之一的消暑秘境「灣潭古道」，不僅能探訪自然與人文歷史，週邊還有泰平里好山好水的農產與料理，相當歡迎民眾挑個好天氣上山走走。

灣潭古道兩端的出入口，一個可從雙溪市區走雙泰產業道路再轉往烏山路，到達底站的「灣潭」公車站牌附近停車，或是從坪雙路前往張家莊露營地都可以，泰平里因為與市區隔絕，居民大多過著自己自足的農村生活，像張家莊便使用有機肥種植方式，民眾前來玩溪水還有淋浴間可使用，是許多人前來灣潭古道的良好休憩站。

而烏山路「灣潭」公車站設有公廁，一旁更是傳來撲鼻菜香，這是泰平里長的里辦公室，里長吳南洋不僅種植許多農特產，還引溪水養殖鱘龍魚與澳洲鱈魚，藉由里長太太的好手藝，鮮美的農家菜滿滿上桌，成為行走古道最好的能量補給。

雙溪區公所秘書室主任劉仲秋表示，泰平里不僅水質好、生態佳，美食與農產也是數一數二，里民自己種植的蔬果，也都會放在路邊作良心販售，民眾造訪時不妨也可以挑選一下，公所也提醒大家，開心出遊也別忘了防疫把關，仍是要多注意社交距離與公筷母匙的使用，才能健康樂活逛古道。