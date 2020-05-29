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飯店也簽署合作備忘錄 汐止防災添生力軍

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所邀請富信大飯店簽署防災合作備忘錄，希望透過雙方在物資、收容住宿等合作。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所邀請富信大飯店簽署防災合作備忘錄，希望透過雙方在物資、收容住宿等合作。 圖／觀天下有線電視提供

進入防汛期，公部門資源有限，為要增添防救災的效率，今(29)日新北市汐止區公所邀請富信大飯店簽署防災合作備忘錄，希望透過雙方在物資、收容住宿等合作，提升防救災效率。

今年汐止區公所特別與在地富信大飯店正式合作，並且在行政中心四樓舉行企業防災合作備忘錄簽署儀式，包括新北市議員白珮茹、消防第六大隊、衛生所等相關單位都出席參加，希望能透過民間力量的加入，加強未來防救災的合作。

汐止區長陳健民表示，新北市政府推動企業防災已經很多年，尤其每年迅期到的時候，在提供災民收容這部分是比較缺乏的，那汐止的富信大飯店除了配合政府防疫加入安心旅館之外，前幾年也都有參與防災，而今年則是首次正式簽署合作備忘錄，範圍擴大合作項目也增加，包括物資、用品、設備、服務等等。

富信大飯店總經理何明輝說，希望能夠盡到地方企業的社會責任，協助公所做好未來汛期的防治預防工作，之前就有跟公所合作，譬如說汐止比較多山區，如果汛期有一些災民會提供我們飯店的免費住宿或是臨時避難的空間。

市議員白珮茹指出，感謝在地企業投入防救災行列，期待未來有更多的企業響應，透過公私部門資源整合，提升防救災能量。

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