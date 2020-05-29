鼓勵網路報稅 國稅局祭五萬元禮券抽獎

每年五月是綜合所得稅的報稅季節，今年受到疫情影響，將今年報稅截止時間延長至六月底，因此國稅局也舉辦網路結算申報抽獎活動，只要完成稅額試算確認回復者，就可參加「報稅真安心．好禮大方送」抽獎，最高五萬元的禮券，獎品非常豐富。

到了每年的五月，就是個人綜合所得稅的報稅季節，今年財政部國稅局淡水稽徵所，為了鼓勵民眾使用自然人憑證以及金融憑證或是健保卡，在家進行所得稅申報，特別配合防疫報稅，從5月1日開始，到6月30日，就可參加抽獎，最高五萬元的禮券。

北區國稅局淡水稽徵所表示，申報期間，在家採用自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證、戶口名簿戶號+查詢碼、行動身分識別(手機認證)網路申報或採稅額試算回復確認完成申報者，就可以參加各地區國稅局舉辦的「在家報稅真安心」抽獎活動，想抽好康的報稅民眾，可千萬不要錯過。