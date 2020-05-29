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雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
雨彈狂炸北市，二殯泡水辦告別式。圖／秦慧珠提供
雨彈狂炸北市，二殯泡水辦告別式。圖／秦慧珠提供

北市午後受鋒面低壓帶及熱力作用影響，北市部分地區出現瞬間明顯的雨勢。其中文山區最大雨勢時，10分鐘雨量達24毫米，半小時雨量達68毫米，目前整體累積雨量為81.5毫米，目前積淹水地方多已逐步退去。不過大雨一度造成第二殯儀館積水，影響喪家公祭，經過殯葬處動用沙包和抽水機，公祭才得以進行。

對此，殯葬處表示，台北市第二殯儀館因為興建二館工程施工，今天強降雨，有用沙包，但來不及堆造成積水。現在已經請廠商增加抽水機數量，沙包也會預留，避免影響告別式家屬。

下午大雨時，還一度傳出電梯故障，殯葬處表示是貨梯，廠商已經來處理。積水在3時許已經退出。因受大雨影響，對告別式家屬造成不便，感到抱歉。

另外，議員秦慧珠下午也接到民眾反映，午後大雷雨二殯一樓真一、真二及真三廳約淹10公分，延誤告別式進行，家屬、朋友無法順利送送往生者最後一程，讓痛失親友的民眾又急又氣，十分傷心。

秦慧珠表示，現正值梅雨季節，雖天降驟雨不可防，但工程施工亦應留意並保持周圍排水暢通，殯葬處除了盡速搶修改善，並重新檢查周圍相關排水設施，以避免憾事再度發生。

應曉薇也表示，有民眾參加公祭遇淹水，家屬泡水辦告別式，施工廠商抽水機疑故障。2點05開始下雨，2點10分各廳從外開始淹水，2點15分淹進廳事，3點積水未退。應曉薇要求市政府致歉。

雨彈狂炸北市，二殯泡水辦告別式。圖／秦慧珠提供
雨彈狂炸北市，二殯泡水辦告別式。圖／秦慧珠提供

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