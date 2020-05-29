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勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

中央有溝通振興券政策？黃珊珊：北市府和媒體同時知道

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影

行政院下周將會公布振興券的實施方法，台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪，媒體問黃珊珊，中央是否有先跟地方政府溝通，黃珊珊指出，中央振興券政策，北市府也是跟媒體同一時間知道，中央事前沒有徵詢過地方政府，但中央只要通知下來，地方政府就會照辦。

另外，北市府除了與永康商圈合作外，是否還會擴大到其他商圈或是夜市?黃珊珊說，北市府的振興方案將由副祕書長陳志銘做為統籌，確定討論完方向後會統一向外界說明，振興內容相當多元，像是北北基好玩卡，內容有許多優惠，還有過去給B2B的商家優惠，現在再轉型給與B2C(消費者)的優惠，這樣可能比較能刺激到產業。

黃珊珊也提到，北市府還在等中央的加碼振興方案，看地方政府要如何配合，但市府的市有場館，首先先放寬限制外，接下來會讓市民活動正常，未來也考慮場地費優惠，該辦活動就辦活動、該結婚就結婚。

黃珊珊說，市長柯文哲認為目前振興的方法就只有一個，就是恢復正常生活，只要正常生活，像該搭捷運就搭捷運，捷運運量就會回來。媒體提問，是否包括小巨蛋，黃珊珊說，已經討論，要如何開放活動，定調後也會統一公布。

黃珊珊指出，今年上半年很多局處預算都沒有使用，像產發局很多活動都應該在上半年辦完，所以市府規劃下半年集中火力，原本公務預算該於上半年推廣的活動、政策，像是以前給予商家產業的優惠，現在也會考慮用在消費者身上。

黃珊珊 北市 捷運
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